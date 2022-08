Problème mortel, l’Autopilot de Tesla ne reconnaît pas les enfants

Lors d’un test, une voiture Tesla avec le mode Full Self-Driving de Tesla a percuté à plusieurs reprises un mannequin de la taille d’un enfant.

On attend de pied ferme de pouvoir profiter de la capacité de conduite entièrement autonome. La conduite autonome dite de niveau 3 est légale en Europe depuis mi-juillet 2022, il faudra néanmoins attendre jusqu’au 1ᵉʳ septembre pour conduire sans les mains en France. Jusqu’alors, seule la conduite autonome de niveau 2 était autorisée sur le Vieux continent. Et, rien n’indique que vous pourrez profiter de la conduite entièrement autonome chez Tesla dès septembre, le fabricant américain doit effectuer des demandes à ce sujet.

Ce n’est pas forcément une mauvaise chose de patienter encore un peu. La fonction de conduite entièrement autonome de Tesla, Full Self-Driving (FSD), est très critiquée depuis le début. Elle est fonctionnelle (en bêta) aux États-Unis, mais Tesla est accusé de tester dans la nature une fonction loin d’être aboutie. Qu’il s’agisse de la fonction d’assistance au pilotage automatique ou du Full Self-Driving (FSD) : Tesla et Elon Musk battent toujours le tambour et promettent beaucoup. Ce faisant, ils créent de fausses attentes et induisent en erreur les propriétaires de Tesla — du moins c’est ce que disent les critiques.

Les enfants ne sont pas identifiés par les Tesla

Le projet Dawn, qui s’est consacré à l’interdiction des logiciels dangereux, vient de prouver dans un test relativement simple à quel point le FSD peut être dangereux. En particulier pour les personnes les plus vulnérables de la circulation routière, à savoir les enfants.

Comme le rapporte The Guardian, le projet a mis un (petit) enfant factice sur le chemin d’un Tesla Model 3 avec la dernière version FSD 10.12.2. Ce mannequin était immobile, c’est-à-dire qu’il ne bougeait pas. Ainsi, selon The Dawn Project, ce mannequin a été écrasé à plusieurs reprises – à une distance d’environ 100 m et à une vitesse d’environ 40 km/h. Dan O’Dowd, l’initiateur de l’étude, a qualifié les résultats de l’enquête (accessible sur ce PDF) de « profondément troublants » et a déclaré que Tesla avait échoué à plusieurs reprises à ce simple test.

Un mode FSD loin d’être prêt

Selon Elon Musk, une nouvelle version baptisée FSD Beta v11 devrait bientôt voir le jour, sans doute d’ici à la fin du mois d’août. Concrètement, Tesla va fusionner les logiciels dédiés à la conduite sur autoroute et en ville, pour rendre son système de conduite autonome encore plus performant.

À noter que ce système nécessite toujours une certaine vigilance de la part du conducteur, qui doit pouvoir reprendre la main à tout moment. Ce dispositif est donc toujours considéré comme un système de conduite autonome de niveau 2.

L’Union européenne autorise depuis le 1ᵉʳ juillet dernier la conduite autonome de niveau 3 sur les routes, tandis que cette mesure sera adoptée en France dès le 1ᵉʳ septembre. Pour l’heure, seules les Mercedes EQS et Classe S sont dotées de cette technologie, qui ne nécessite plus de garder les mains sur le volant.

