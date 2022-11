Tesla : une fonctionnalité indispensable devient enfin fonctionnelle, il fallait juste attendre quelques années

Une fois n'est pas coutume chez Tesla, une nouvelle mise à jour vient corriger certains bugs connus. Au menu de la dernière, une amélioration très attendue dans la communauté : le fonctionnement des feux de route, ou plein phares automatiques. Est-ce enfin la fin de leur fonctionnement approximatif ?

De nombreuses fonctionnalités des véhicules de la marque Tesla sont bien moins abouties que chez d’autres constructeurs. Parmi elles, nous retrouvons les feux de route automatiques, dont le déclenchement était jusqu’à présent largement perfectible. Il se pourrait que cela soit corrigé dans l’une des dernières mises à jour à distance.

Des feux de route… capricieux

L’hiver arrive, et les jours sont de plus en plus courts, obligeant beaucoup d’entre nous à rouler dans des conditions nécessitant l’utilisation des feux de route. Comme cela est désormais le cas sur la majorité des véhicules, les Tesla Model 3 ou Model Y possèdent une fonctionnalité baptisée « Feux de route automatiques« , mais qui ne fonctionnait jusqu’à présent pas correctement.

C’est une fonctionnalité qui évite de devoir passer des pleins phares aux feux de croisement la nuit, lorsqu’une voiture arrive en sens inverse, pour ne pas l’éblouir. Mais en pratique, il n’était pas rare de recevoir des appels de phare des véhicules arrivant en sens inverse, pour avertir le conducteur de la Tesla que ses feux de route étaient restés allumés.

Ou bien, à l’inverse, il se pouvait qu’ils ne se déclenchent pas lorsqu’il y en avait besoin. La vidéo ci-dessous montre une amélioration conséquente de leur fonctionnement, même si cela n’est toujours pas parfait.

Ces feux de route automatiques sont d’autant plus important aujourd’hui, car Tesla force leur utilisation dès que l’assistance au maintien de cap est activée, comme le précise désormais le manuel des véhicules.

De nombreux propriétaires avaient alors pris l’habitude de désactiver les feux de route suite au passage en Autopilot, pour s’assurer de ne pas gêner les véhicules en sens inverse, ou même les voitures qui les précèdent.

Il reste toutefois à vérifier si cette impression d’amélioration est bel et bien durable. Les conditions de luminosité hivernales sont propices à l’utilisation des feux de route.

