Panne Tesla : les serveurs touchés partout dans le monde, on le fait le point sur la situation

Les conducteurs de voitures électriques Tesla sont bien embêtés en ce moment : une grande panne semble toucher une immense majorité des serveurs au niveau mondial. La conséquence est simple, mais fâcheuse : il est impossible d'accéder à la voiture à distance et à l'application. En cause : une erreur 503 sur l'application Tesla.

Vous avez une Tesla et ne parvenez pas à accéder à votre voiture à distance via l’application sur smartphone ? C’est tout à fait normal, puisque les serveurs Tesla connaissent une énorme panne en ce moment même. De nombreux utilisateurs semblent être touchés, et il est difficile à dire à l’heure actuelle si certains sont épargnés par cette panne.

Dans le détail, l’application Tesla sur Android ou iOS affiche un erreur 503 « Maintenance en cours » lorsqu’elle tente de se connecter à la voiture à distance. Ce qui signifie qu’il est impossible d’accéder à la caméra (mode Sentinelle), de préchauffer la voiture, de vérifier que le mode chien est bien enclenché par exemple ou même de gérer la recharge à distance.

Mais, rassurez-vous, il reste possible d’utiliser les fonctionnalités Bluetooth de l’application, comme le fait de déverrouiller la voiture en étant à proximité ou encore d’utiliser le smartphone comme clef pour démarrer le moteur et la conduite.

Nous venons de contacter Tesla pour en savoir plus, et ne manquerons pas d’actualiser cet article lorsque ne en saurons plus, ou lorsque la panne sera résolue. Si l’on en croit le site Downdetector, la panne a démarré dans la matinée de ce mardi 14 février.

Si l’on en croit Teslascope sur Twitter, la panne avait été résolue en début d’après-midi avant que les serveurs ne replantent. Il semblerait toutefois que certains utilisateurs ne soient pas impactés.

⚠️ As of twenty minutes ago, Tesla's infrastructure is experiencing unexpected downtime. This is impacting the official Tesla mobile app and all third-party services, such as Teslascope.

Thank you to @kemmey of @WatchForTesla for initially bringing this to our attention! pic.twitter.com/mL7Zdnbk6p

— Teslascope (@teslascope) February 14, 2023