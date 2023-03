Non, les Tesla ne peuvent pas être bloquées par un cercle de sel et de la sorcellerie

Un cercle de sel peut-il bloquer une Tesla ? La vidéo compte déjà plusieurs dizaines de millions de vues. Si certains peuvent en rire, d'autres tombent dans le panneau.

Nous sommes le vendredi 10 mars à 11 heures, et déjà plusieurs personnes nous ont partagées cette vidéo d’une Tesla bloquée à cause d’un cercle de sel. La vidéo partagée plus de 1 900 fois sur Twitter cumule plus de 7 millions de vues et plus de 40 millions de vues sur TikTok.

La chose la plus drôle que j’ai apprise sur les Tesla est que vous pouvez les immobiliser avec un cercle de sel comme s’il s’agissait d’un esprit maléfique ou quelque chose comme ça

Est-ce qu’une Tesla peut être bloquée par un cercle de sel ? Les voitures autonomes sont à la portée des humains — mais nos cerveaux ne peuvent pas s’empêcher de se demander si cela va buguer, comme peut le faire un PC. Mais, comme on peut le voir sur la seconde vidéo TikTok, le conducteur de Tesla réussit à repartir de sa place de parking.

En 2017, James Bridle, un artiste, a créé une expérience pour prouver que la présence de sel et la compréhension erronée des marquages routiers perturbaient potentiellement le fonctionnement d’un véhicule autonome. Il a créé un piège en déposant deux anneaux de sel autour du véhicule, l’un en bandes brisées et l’autre en ligne continue, qui envoyait simultanément des instructions contradictoires de continuer tout droit et de ne pas traverser. Évidemment, la voiture n’avait aucune fonction autonome.

À l’époque, Elon Musk avait même réagi : « Il piégera probablement une Tesla en Autopilot, mais cela ne fonctionnera pas avec le FSD (Full Self-Driving Capabilities). Seule l’utilisation de plots arrêterait le FSD. ».

Le cercle de sel n’a aucun effet

Vraisemblablement, ces délires sur les voitures semi-autonomes ou autonomes et les cercles de sel sont liés au folklore de l’utilisation du sel pour piéger ou éloigner les visiteurs indésirables. D’ailleurs, le même effet pourrait être plus facilement obtenu grâce à n’importe quelle matière, comme de la farine ou du sucre, pour imiter les marquages ​​​​routiers.

Comme on s’en doute, si vous conduisez manuellement votre Tesla, le cercle n’a aucun effet. On pourrait se demander si le cercle de sel bloquerait des fonctions comme la sortie automatique, et ce n’est pas le cas, car ce mode nécessite une action manuelle depuis le smartphone.

Bref, vous pouvez partager cette vidéo pour faire rire votre audience. La vidéo est trompeuse, car elle laisse entendre que les cercles de sel peuvent effectivement paralyser un véhicule autonome, ce qui n’est pas forcément le cas en réalité. Les véhicules autonomes sont conçus pour interagir avec leur environnement en utilisant des algorithmes complexes pour comprendre les signaux routiers et les informations sensorielles, en croisant diverses données.

Il est important de souligner que ce type de vidéos doit être pris avec prudence, car cela peut donner une image erronée ou trompeuse des capacités et des limites des technologies.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.