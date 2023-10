Les Tesla blanches, c’est fini : de nombreuses nouvelles couleurs sont désormais disponibles sur les Model 3 et Model Y

Si le covering est déjà courant chez les clients Tesla qui souhaitent changer la couleur de leur voiture, elle est désormais directement proposée sur le shop officiel de la marque.

Vous en avez marre de voir des Tesla blanches sur les routes ? Déjà depuis peu, vous avez du remarquer qu’il y en avait de plus en plus de noires aussi. Logique, cette dernière teinte a récemment rejoint la première dans les couleurs proposées de série. Au moins sur le Model Y.

Quel que soit le modèle de Tesla, le configurateur ne propose que cinq teintes de carrosserie. Ce que beaucoup de clients apprécient d’ailleurs, n’aillant pas à passer des heures dans les méandres du configurateur. Mais, ce que beaucoup d’autres déplorent, les incitant à s’offrir par leurs propres moyens les teintes de leur choix par le biais du covering, un film de couleur (ou transparent pour protéger la carrosserie) posé sur la carrosserie.

Et, voilà que désormais même Tesla propose via sa boutique en ligne pas moins de 7 nouvelles teintes de carrosserie grâce au covering pour les Model 3 et Model Y. Oui, mais à quel prix !

Tesla Model Y Slip Grey covering Tesla Model Y Forest Green covering

Jusqu’à 8000 dollars !

Faites un rapide tour sur le configurateur en ligne de Tesla et vous verrez que pour bénéficier de la peinture Bleu Outremer métallisée il vous faudra débourser 1600 euros pour le Model Y (1300 euros sur la nouvelle Model 3). Et selon les modèles, pour les différentes teintes de rouge (Ultra ou Midnight Cherry Red) ou de gris (Stealth ou Quicksilver), il vous faudra ajouter entre 2000 et 3200 euros. Ça, c’est pour la peinture.

Et le covering alors ? Comptez entre 7500 et 8000 dollars ! Soit, au taux de change actuel, entre 7 000 et 7 500 euros. Ça fait (très) cher la nouvelle couleur !

Voici les nouvelles teintes proposées par Tesla :

Glacier Blue (bleu)

Forest Green (vert)

Satin Rose Gold (rose)

Slip Grey (gris)

Satin Ceramic White (blanc)

Satin Stealth Black (noir mat)

Crimson Red (rouge)

Tesla Model 3 Satin Stealth Black covering Tesla Model 3 Glacier Blue covering

À noter qu’un covering transparent (en satiné ou brillant) afin de protéger votre carrosserie est également proposé au prix de 5000 dollars, environ 4700 euros.

Une pratique déjà courante et bien moins chère

Alors pourquoi le covering proposé est-il aussi cher ? Parce qu’il s’agit d’un film autocicatrisant à base d’uréthane. C’est donc plus un véritable film de protection, plus épais, qu’un simple habillage en vinyle classique. Il n’empêche que c’est bien moins cher chez nous.

Si vous avez un intérêt pour Tesla, il se peut que vous ayez observé des véhicules de couleurs non-standard circulant sur les routes, des teintes qui ne sont pas officiellement offertes par la marque. Bien que ces visions soient peut-être sporadiques, la personnalisation de couleur est une pratique assez fréquente. En particulier, le coût de modification esthétique pour une Model 3 ou Model Y varie généralement de 2 500 à 4 000 euros dans notre région, en fonction de la couleur et de certains détails de finition.

Cette gamme de prix correspond approximativement à celle de l’option de couleur lors de la configuration d’achat, avec l’avantage supplémentaire de choix de couleurs ! En Chine, le covering — ou personnalisation de la couleur de la carrosserie — est une pratique très répandue, en grande partie grâce à ses coûts extrêmement abordables, approximativement 500 euros.

Pour l’heure, ces sept nouvelles teintes de Model Y et Model 3 via des coverings n’est proposée que sur la boutique Tesla aux États-Unis. On espère les voir débarquer chez nous un jour. Et, surtout, à un tarif bien moindre !