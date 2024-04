La fonction illégale des Tesla en Europe se montre en vidéo, et c’est impressionnant

Tesla prépare activement le déploiement de son option la plus impressionnante, le FSD (Full Self-Driving) en Europe. Elle est pour le moment illégale, mais une vidéo montre un premier essai, en Allemagne, qui semble concluant. De quoi proposer la conduite autonome dans un avenir proche.

Sur une Tesla, l’option la plus chère est la Capacité de conduite entièrement autonome, vendue 7 500 euros en Europe. Aux États-Unis, l’option, baptisée Full Self-Driving (FSD) était vendue 15 000 dollars, avant de revenir à un tarif plus abordable de 8 000 dollars. Elle est aussi disponible en location mensuelle, à 199 dollars par mois.

Mais attention, car en Europe, cette option sert pratiquement à rien. Elle est totalement bridée, et permet seulement à la voiture de s’arrêter toute seule aux stops et aux feux rouges. Alors qu’aux États-Unis, comme nous l’avions décrit lors de notre essai complet de cette option, elle permet de proposer une conduite entièrement autonome, d’un point A à un point B. La voiture peut alors doubler d’elle-même, s’insérer sur une autoroute, prendre un rond-point, tourner à un carrefour, etc.

Pour aller plus loin

On a roulé avec le FSD de Tesla : on vous raconte cette expérience hors du commun

Il suffit de renseigner l’adresse sur le GPS, et la voiture guidera son conducteur et les passagers à destination. Avec la dernière version V12, la voiture cherche même une place de parking à l’arrivée pour se garer toute seule.

Une option illégale en Europe, mais plus pour très longtemps ?

Pour le moment, cette option est illégale en Europe, à cause de la réglementation locale. Mais on sait déjà que cela devrait changer dans les prochains mois. Et Tesla se prépare activement à cette future réglementation, qui pourrait permettre au FSD d’être enfin activé sur les voitures électriques de la marque. Rikard Fredriksson, consultant pour l’autorité des transports suédois, a été invité par Tesla, à venir tester le FSD à Munich, sur routes ouvertes.

L’homme a posté un message sur Linkedin et sur Facebook, pour raconter son expérience, et montrer des photos et vidéos de celle-ci. La démonstration a duré 45 minutes, pour aller du centre-ville de Munich à l’aéroport. Le conducteur a été obligé de reprendre le volant une seule fois. La raison a été donnée par le consultant : « le conducteur a dû intervenir une fois, quand la voiture à côté de nous n’a pas voulu nous laisser passer alors que les deux voies fusionnaient en une seule ».

On peut voir sur les vidéos deux moments qui sortent un peu de l’ordinaire pour une voiture en conduite autonome. La première vidéo montre la Tesla Model Y qui rentre dans un rond-point. L’autre vidéo, c’est un bus qui se retrouve au milieu de la route, obligeant les voitures à marquer un arrêt pour lui laisser faire demi-tour. Des situations dans lesquelles le conducteur n’a pas eu besoin de reprendre la main.

Il semblerait donc que Tesla puisse proposer son FSD en Europe dès que la réglementation sera prête. Il se murmure que cela pourrait avoir lieu en 2025. L’option devrait aussi être proposée en Chine dans les prochains mois. Elon Musk est allé en Chine ce week-end pour nouer un partenariat avec Baidu selon Bloomberg.