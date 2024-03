Cette vidéo impressionnante montre l’avance de Tesla sur le reste de l’industrie automobile

Sous le feu des critiques et dans le collimateur des autorités depuis plusieurs années, le système de conduite autonome (FSD pour Full Self-Driving) de Tesla semble avoir fait des progrès. C'est en tout cas ce que veut prouver une nouvelle vidéo publiée sur le net.

Aujourd’hui, la conduite autonome se développe à vitesse grand V et de plus en plus de constructeurs la proposent dans leurs voitures. Mais Tesla fait partie des pionniers, avec son Autopilot livré de série sur toutes ses voitures électriques, de la Model 3 à la Model X.

Une démonstration de force

Pour mémoire, il s’agit d’un dispositif de conduite autonome de niveau 2, qui permet à la voiture de rouler seule sur les voies rapides, à condition de garder les mains sur le volant. De même, il est obligatoire de continuer à regarder la route. Mais la firme américaine travaille également sur un système allant ressemblant au niveau 3, baptisé FSD (full self-driving). Ce dernier permet en théorie à la voiture de circuler sans aucune intervention du conducteur, et plus seulement sur les autoroutes.

Pour l’heure, ce système est uniquement disponible aux États-Unis, mais il pourrait bientôt faire son arrivée en Europe. Car pour mémoire, la conduite autonome de niveau 3 est désormais autorisée chez nous, jusqu’à une vitesse de 130 km/h. Mais seules les Mercedes EQS et Classe S la proposent actuellement. D’autant plus que la technologie de Tesla est régulièrement sous le feu des critiques, et est même dans le collimateur de la justice. Elle est accusée d’être peu efficace, et même dangereuse.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

L’an dernier, l’ancien ingénieur en chef de la marque expliquait qu’une vidéo publiée par cette dernière et montrant les capacités du FSD avait été truquée. Mais le site Whole Mars Catalogue a décidé de mettre à l’épreuve une nouvelle fois le système, et vient de publier une vidéo du résultat. Et cette dernière est tout simplement bluffante ! On voit en effet que la voiture se comporte très bien, et sait réagir en fonction de son environnement.

Si la conduite sur autoroute n’est pas vraiment nouvelle, le véhicule fait aussi ses preuves sur de plus petites routes, et semble bien gérer les virages serrés. Par ailleurs, les voies d’insertion ne semblent pas être un problème, ni même les changements de voie, opérés de manière totalement autonome. Une technologie également proposée par Mercedes, et déjà disponible en Europe contrairement à Tesla.

Pas encore parfait

Sur le papier, et à en croire les images issues de la vidéo, le FSD a fait de très gros progrès au fil des années. De notre côté, nous avions pu le tester en février 2023 aux États-Unis, et nous avions été globalement très impressionnés. Cependant, nous avions également noté quelques petites imperfections, tandis que la voiture prévient qu’elle « pourrait faire la mauvaise chose au pire moment« . Et les quelques accidents déjà enregistrés nous l’ont déjà prouvé.

Dans tous les cas, Elon Musk continue à travailler à l’amélioration de son système de conduite autonome, alors qu’il annonçait même pouvoir atteindre les niveaux 4 ou 5 d’ici à la fin de l’année 2023. Vous vous en doutez bien, cela n’a finalement pas été le cas.

La firme américaine a encore du pain sur la planche, alors que la concurrence est aussi de plus en plus rude. Selon une étude, l’Autopilot (la technologie moins complète que le FSD) s’est déjà laissé dépasser par le système BlueCruise de Ford, tandis que les marques chinoises sont aussi très avancées. C’est par exemple le cas de Xpeng, qui avait fait une démonstration très impressionnante en 2022.

On pense aussi à BYD, et plus précisément à sa division haut de gamme Denza. Nous avions en effet pu tester la conduite autonome de la N7 à Shenzhen, et cette dernière nous avait totalement bluffé, que ce soit sur les voies rapides ou en ville. Finalement, la plus grande concurrence pour Tesla en conduite autonome provient de Chine. Les constructeurs européens sont quant à eux à la bourre.