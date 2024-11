Tesla met fin à la galère des voitures électriques qui tractent une remorque ou une caravane

Les places de stationnement des bornes de recharge sont pensées, pour la plupart, afin d’accueillir une voiture électrique avec des dimensions standards. Le problème, c’est quand on veut recharger en tractant une remorque ou une caravane, l’opération devient beaucoup plus complexe. Mais Tesla a trouvé la parade.

Si vous arpentez les routes pendant les vacances, vous avez peut-être déjà dû croire une ou plusieurs voitures électriques tractant une remorque ou, dans la plupart des cas, une caravane. Jusqu’ici, rien de bien inhabituel, d’autant plus que les voitures électriques ont des poids tractables semblables aux modèles thermiques.

Mais elles ne sont pas égales à tous les niveaux. En effet, si faire le plein d’une voiture thermique en station avec une caravane n’a rien de problématique, avec une voiture électrique, ça l’est un peu plus.

En effet, les bornes sont indexées à une place de stationnement classique, et évidemment, au moment de s’installer avec une remorque, on ne fait pas la même taille !

Une problématique que Tesla entend bien endiguer avec ses stations de Superchargeurs. En effet, même si elles ne sont pas encore très répandues, Tesla met en place désormais des bornes avec un accès beaucoup plus long afin d’y recharger sa voiture, sans détacher la remorque au préalable.

Et bonne nouvelle, grâce à une nouvelle mise à jour logicielle, vous pouvez désormais cliquer sur une station de recharge et le système vous indiquera si elle dispose de places de stationnement pour remorques.

De plus, si vous conduisez avec le « mode remorque » et recherchez des bornes de recharge, celles dotées des places adaptées aux remorques apparaîtront en premier dans le menu déroulant vous indiquant les Superchargeurs à proximité.

Maintenant que Tesla peut faire la distinction entre les stations adaptées aux remorques et celles qui ne le sont pas, le constructeur compte inclure cette fonctionnalité pour que d’autres constructeurs l’intègrent dans leurs propres systèmes de navigation.

En effet, rappelons que Tesla a ouvert à tous plusieurs de ses Superchargeurs à travers le monde, les conducteurs de voitures électriques autres que Tesla peuvent maintenant en profiter.

De quoi encore améliorer l’accessibilité aux bornes de recharge pour les conducteurs qui remorquent, d’autant plus que les autres principaux opérateurs de recharge n’ont pas vraiment prévu ce type d’emplacement au moment de l’installation de leurs stations de recharge.

