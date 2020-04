Tesla Model Y : pourquoi les Européens ne seront livrés qu’en 2021

Elon Musk a laissé entendre que les livraisons européennes du SUV électrique Tesla Model Y n’interviendront qu’une fois la Gigafactory 4 de Berlin achevée. Soit dans environ un an.

Déterminée à se développer aux quatre coins de la planète en inondant de ses véhicules électriques le plus de pays possible, l’entreprise Tesla a entrepris la construction de plusieurs Gigafactory, le nom donné à ses gigantesques usines de production. Aujourd’hui, le groupe américain en possède trois : la Gigafactory 1, sise à Storey County (Nevada), la Gigafactory 2, basée à Buffalo (New-York) et la Gigafactory 3, située à Shanghai (Chine).

Tout repose sur la Gigafactory de Berlin

Fort d’un point d’attache directement implanté au sein de l’Empire du Milieu, la firme d’outre-Atlantique dispose d’une intéressante vitrine commerciale et d’une fenêtre de tir prometteuse pour s’attaquer au marché asiatique. Mais Tesla n’en oublie pas moins l’Europe, qui constitue aussi son cœur de cible. C’est pourquoi le groupe s’est lancé dans la construction d’une Gigafactory 4, construite non loin de Berlin.

Ce nouveau site industriel s’attellera notamment à assembler le dernier véhicule électrifié disponible sur le catalogue du fabricant : le SUV Model Y. Si ce dernier fait l’objet de livraisons aux États-Unis depuis peu, les clients du vieux continent, eux, devront probablement prendre leur mal en patience pour en profiter, au regard d’un récent message Twitter publié par Elon Musk lui-même.

À dans un an

En réponse à un internaute lui demandant quand est-ce que le Model Y serait livré en Suisse, le patron de SpaceX a tout bonnement répondu : « Dans environ un an, il sortirait de la Gigafactory de Berlin ». Autrement dit, les clients européens devront atteindre la fin des travaux de l’usine, suivie de la mise en production pour accueillir leur véhicule. Nul doute que sa réponse ne concerne pas uniquement le marché Suisse, mais bel et bien l’Europe dans sa globalité.