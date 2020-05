Tesla baisse le prix de ses voitures électriques pour se relancer face à la crise du Covid-19

Le site spécialisé Electrek a remarqué une baisse de prix générale au sein de la gamme Tesla. Un moyen ici pour le constructeur américain de rendre ses véhicules électriques toujours plus attractifs, dans un contexte économique grandement fragilisé par la crise du coronavirus (Covid-19).

La crise sanitaire et économique causée par le coronavirus (Covid-19) a mené, et mène encore la vie dure au secteur automobile, parmi l’un des plus sévèrement touchés par la pandémie. Partout dans le monde, des usines de production ont stoppé leurs activités pour respecter les règles de confinement imposées par les autorités. Le constructeur Tesla n’a pas été épargné, en Chine comme aux États-Unis.

Dans un contexte économique grandement fragilisé, l’entreprise dirigée par Elon Musk a visiblement décidé de prendre le taureau par les deux cornes pour booster au maximum ses ventes du second trimestre 2020. Pour ce faire, le fabricant californien a pris la décision de revoir à la baisse le prix de ses véhicules électriques, parmi lesquels la Model 3, Model S et Model X, a remarqué le site spécialisé Electrek.

Jusqu’à 5000 dollars de réduction

À noter que seul le marché américain semble concerné par cette mesure. La Tesla Model 3 « Autonomie Standard Plus » bénéficie par exemple d’une ristourne de 2000 dollars pour chuter à 37 990 dollars, tout comme les versions « Grande Autonomie » et « Performance », désormais vendues au prix de 46 990 et 54 990 dollars, respectivement.

Le rabais est encore plus important pour la berline Model S, disponible à partir de 74 990 dollars, soit une baisse significative de 5000 dollars. Même constat du côté du SUV Model X, dont les versions « Grande Autonomie » et « Performance » bénéficient aussi d’une réduction de 5000 dollars. Les deux déclinaisons susmentionnées passent d’ailleurs sous la barre des 80 000 et 100 000 dollars, respectivement. Aucun changement n’est à signaler pour le Model Y.

Poursuivre sur sa bonne lancée

Le fait est que Tesla cherche ici à retrouver une dynamique économique digne de ce nom après un premier trimestre légèrement positif, soit le meilleur Q1 de son histoire. Si la multinationale comptait poursuivre sur sa bonne lancée, la pandémie du Covid-19 a calmé ses ardeurs après les fermetures de sa Gigafactory 3 (Shanghai), et de son usine de Fremont, pendant deux mois.

Ce n’est certes pas la première fois que Tesla chamboule la grille tarifaire de ses produits, mais force est de constater que le timing choisi ne semble pas anodin. Pour Elon Musk et ses équipes, les commandes de véhicules électriques doivent repartir de plus belle : attirer de nouveaux clients en baissant les prix fait donc partie de sa stratégie, au moins à court terme.