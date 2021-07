Steam Deck : des escrocs se font déjà des marges de folie sur eBay

C'était malheureusement prévisible, l'ouverture des précommandes pour le Steam Deck (très demandé) a donné des idées aux scalpers. Sur eBay, certains modèles s'affichent déjà à 5000 dollars... soit presque 8 fois leur tarif recommandé.

Forte demande, processus de précommande assez contraignant et incertitude de réussir à sécuriser un Steam Deck par les moyens officiels. Autant de raisons qui poussent certains clients dans les bras des scalpers, ces revendeurs improvisés qui font sur eBay leurs choux gras de ce genre de situations. Comme avec d’autres produits électroniques très recherchés ces derniers mois (on pense notamment aux cartes graphiques GeForce RTX 3000 de Nvidia ou aux Nintendo Switch), la console portable annoncée par Valve la semaine dernière voit ses tarifs flamber sur la marketplace américaine.

Et pour cause, ces vendeurs peu scrupuleux ne mégotent pas : jusqu’à 5000 dollars peuvent ainsi être réclamés pour la version 512 Go de la console. Une version annoncée par Valve à un tarif recommandé de « seulement » 649 dollars (ou 679 euros en France). Ces listings hors de prix constatés sur eBay n’offrent pourtant aucune garantie particulière de mettre la main sur un Steam Deck au bout du compte.

Des annonces eBay qui ne vous assurent de rien

Et toute l’ambiguïté est là. Si ces annonces promettent une « réservation garantie » — et donc l’assurance d’avoir une console sans être placé sur liste d’attente de Valve –, aucune ne semble avoir, factuellement, précommandé un Steam Deck. Comme le note TweakTown, ces vendeurs ont vraisemblablement juste acheté, pour 5 dollars, une réservation auprès de Valve. En d’autres termes, une opportunité de précommander ultérieurement le Steam Deck. Et là aussi il y a un hic : Valve a prévenu que ces réservations ne garantissent pas systématiquement d’obtenir in fine une invitation réelle à la précommande.

Ces annonces eBay ne garantissent donc pas grand-chose au final, sinon de payer une console de jeu portable à un tarif presque 8 fois plus élevé que celui annoncé par son constructeur. Il est en effet fort possible qu’elles ne correspondent pas à un produit réellement disponible.

Pour rappel le Steam Deck est un PC portable déguisé en console portable. En ce sens, l’appareil est proche de ce que proposent depuis des années maintenant les GPD Win, ou de ce que l’on trouvait plus récemment avec l’AYA Neo. Il se base notamment sur une plateforme AMD, en embarquant un APU quadricœur à basse consommation sous architecture Zen 2. Sa partie graphique (limitée à 8 unités de calcul) est intégrée au processeur et s’appuie sur le design GPU RDNA 2 d’AMD.