Valve : le dock du Steam Deck englué par la situation sanitaire en Chine

Valve est contraint de reporter la commercialisation de la « Docking Station » du Steam Deck. La station d'accueil de sa console souffre de problèmes de production suite aux confinements successifs mis en place par les autorité chinoises.

Vous pouvez continuer de l’attendre, la station d’accueil du Steam Deck ne sera pas ponctuelle. Annoncée au départ pour la fin du printemps, cette « docking station » arrivera finalement plus tard sur le marché, nous dit Valve, qui ne donne aucun autre créneau de sortie dans l’immédiat pour l’accessoire voué à sa console portable. Comme l’indique XDA Developers, la firme de Gabe Newell se contente pour l’instant d’expliquer ce report par l’impact de la situation sanitaire chinoise sur la production de cette station d’accueil.

Ce contexte défavorable, qui a affecté bien d’autres acteurs du marché ces dernières semaines, ne semble pas avoir d’incidence pour autant sur la production du Steam Deck. L’appareil est en effet fabriqué dans plusieurs usines, ce qui offre à Valve une plus grande souplesse lorsque l’un des sites de production est ralenti par une mesure de confinement locale.

Pour rappel, la politique « zéro covid » en vigueur sur le territoire chinois implique des mesures sanitaires strictes, mais localisées. Début mai, Le Monde rapportait ainsi qu’une quarantaine de villes chinoises connaissait un confinement total ou partiel. Parmi elles, Zhengzhou qui abrite l’une des plus grosses usines de production d’iPhone.

Pas de nouveau créneau de sortie pour la station d’accueil du Steam Deck

La station d’accueil du Steam Deck, dont le lancement est pour l’instant compromis, a déjà profité (avant même son lancement) d’une refonte de son design initial pour améliorer la connectique proposée. À l’origine, l’appareil était doté d’un port USB-A 3.1, de deux ports USB-A 2.0 et d’un port Ethernet. En avril dernier, Valve modifiait tout cela pour porter la connectique à trois ports USB-A 3.1 et un port Gigabit Ethernet. Valve a également indiqué vouloir ajouter des améliorations au dock et à sa compatibilité avec les hubs USB-C et les écrans externes, souligne XDA Developers.

Rappelons qu’au rang des bonnes nouvelles, Valve s’est activé ces dernières semaines pour peaufiner l’expérience proposée aux propriétaires de Steam Deck. Grâce au déploiement de SteamOS 3.2, il est par exemple possible de faire basculer l’écran de la console à 40 Hz seulement pour améliorer l’autonomie, mais aussi de mieux gérer ses ventilateurs via l’OS en lui-même. Parallèlement, Valve a aussi contracté un partenariat avec iFixit pour proposer aux utilisateurs des pièces détachées officielles permettant de réparer plus facilement l’appareil en cas de besoin.

