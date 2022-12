Steam Deck 2 : Valve commence à discuter du futur de sa console

Comme elle le fait rarement, Valve a décidé d'accorder une interview aux journalistes de The Verge. Les ingénieurs se confient sur l'avenir du Steam Deck, leur console portable qui connait un petit succès.

Avec le Steam Deck, Valve semble enfin avoir trouvé la recette du succès dans le matériel de jeu vidéo pour exploiter sa plateforme Steam.

La console portable concurrente de la Nintendo Switch connait en effet un succès depuis son lancement, avec plusieurs mois de rupture de stock et de flux tendu. Un bien meilleur succès que les précédentes tentatives de Valve avec son casque de VR Valve Index, ou ses consoles de salon Steam Machines.

Les ingénieurs de la firme ont accepté une interview avec The Verge pour discuter de la console et son avenir.

Une console encore plus simple à réparer

L’un des points forts du Steam Deck est la possibilité de démonter facilement le produit. Valve commercialise des pièces détachées sur son site pour pouvoir procéder à des réparations.

Dans une future évolution du Steam Deck, Valve aimerait proposer une batterie plus simple à remplacer. Ce composant est l’un des seuls de la console qui est difficile à démonter aujourd’hui. Cela demande une conception de pointe, car c’est un composant très sensible qui ne doit surtout pas bouger pendant une utilisation normale du produit.

Le Steam Deck de 2e génération

The Verge a pu poser directement la question d’une nouvelle version du Steam Deck. Il ne devrait pas s’agir d’un modèle « Pro » plus puissant que le premier Steam Deck. En effet, les ingénieurs de Valve souhaitent plutôt se concentrer sur l’autonomie et l’écran de l’appareil.

On devrait donc avoir le même genre d’évolution qu’avec la Switch Oled de Nintendo.

À l’heure actuelle, le fait que tous les Steam Decks puissent jouer aux mêmes jeux et que nous ayons un seul objectif pour les utilisateurs, afin qu’ils comprennent le niveau de performance auquel ils peuvent s’attendre lorsqu’ils jouent, et pour les développeurs, afin qu’ils comprennent ce qu’ils doivent viser… il y a beaucoup d’intérêt à avoir cette spécification unique.

Valve devrait donc garder le même niveau de performances pour les différents modèles pour le moment. Le changement de puissance arrivera lorsque le gap sera significatif.

L’écran du Steam Deck était l’un des points faibles du produit. Avec un écran LCD IPS de 1280 x 800 pixels à 60 Hz, il y a beaucoup de points que Valve pourrait améliorer. On peut imaginer ne serait-ce qu’une augmentation de la fréquence, d’un passage à l’Oled ou d’une réduction des bordures autour de l’affichage.

Des mises à jour fréquentes

Pour les propriétaires de la console, il y a une chose qui la distingue des produits Nintendo, PlayStation ou Xbox : la fréquence des mises à jour. Les ingénieurs de Valve proposent très régulièrement des ajustements pour améliorer l’expérience. Au point de donner l’impression d’avoir une console en beta, pas réellement stable.

D’après les ingénieurs, la fréquence des mises à jour va se maintenir, même si l’expérience doit atteindre un niveau où elle sera stable pour un maximum d’utilisateur. Acheter un Steam Deck c’est donc acheter un produit en constante évolution.

Des consoles de salon Steam ?

Avec le succès du Steam Deck, peut-on s’attendre à un retour des Steam Machines, les consoles de salon tournant sous Steam OS. C’est en quelque sorte en projet, puisque SteamOS 3 sera proposé aux constructeurs de PC qui peuvent développer ce type de consoles.

En revanche, Valve ne devrait pas fabriquer son propre modèle de console. Là encore, la firme ne veut pas s’éparpiller et souhaite se concentrer sur le seul Steam Deck. En attendant, il reste la possibilité de transformer soi-même un PC en console.

