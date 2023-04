Steam : une nouvelle interface très pratique arrive en beta

Valve a dévoilé une nouvelle version majeure de son logiciel fétiche Steam. Les joueuses et les joueurs vont notamment découvrir un nouvel overlay en jeu avec des fonctions bien pratiques.

Si vous jouez sur PC, vous avez forcément le logiciel Steam installé sur la machine. La boutique et le logiciel de jeux de Valve sont hégémoniques sur PC et c’est sans doute la raison pour laquelle Steam évolue si lentement. Alors quand Valve nous présente une nouvelle version majeure, c’est un petit événement.

La nouvelle version de Steam est déjà disponible en bêta et apporte à la fois des modifications visuelles et des changements en coulisse : « Une grande partie de nos efforts se sont concentrés sur la réorganisation du code entre le client du bureau Steam, le mode Big Picture et Steam Deck ».

L’interface principale du logiciel a légèrement évolué pour reprendre les codes de Steam OS et du Steam Deck. On a donc un changement de police d’écriture, quelques changements pour les boutons ou les onglets. Mais c’est une fois en jeu que les grands changements arrivent.

Des super fonctions

En effet, cette nouvelle version propose une refonte de « l’overlay Steam », c’est-à-dire l’interface qui apparait par-dessus l’image d’un jeu (Maj + Tab par défaut).

La nouvelle version présente désormais une barre d’outils en bas de l’écran à la manière de ce que propose Microsoft avec la barre de jeu dans Windows 11.

Cette barre permet d’accéder rapidement aux fonctions de l’overlay : la liste d’amis, les succès, l’accès au navigateur, etc.

Surtout, Steam intègre une toute nouvelle application à sa barre d’outils. Une application qui aurait été bien commode il y a un an pendant les parties d’Elden Ring, mais qui saura trouver son utilité dans de nombreux jeux. Une application de notes.

Steam intègre désormais tout simplement une petite application pour se faire des listes de tâches ou de petites notes façon pense-bête. La bonne idée c’est que vous pouvez afficher ces listes de façon permanente à l’écran pendant votre partie.

Et sans surprise c’est bien sur Elden Ring que Valve fait la démonstration de cette fonction. Lors de la sortie du jeu, plusieurs journalistes avaient recommandé de garder un carnet de notes à côté de soi pour faciliter le déroulement du jeu. Valve propose ici de remplacer ce carnet de notes.

La nouvelle version bêta de Steam est disponible dès maintenant. Le déploiement en version stable devrait se faire dans les semaines à venir.

