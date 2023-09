Le meilleur de Steam arrive peu à peu en VR : voici enfin la bêta de SteamVR 2.0

Avec un (tout petit) délai de trois ans, la bêta de SteamVR 2.0 est enfin d'actualité. Cette dernière permet à l'interface VR de rattraper en partie son retard face à la version de bureau de Steam ou même à l'expérience SteamOS.

Réunifier, visuellement et sur le plan des fonctionnalités, SteamVR avec la version de bureau de Steam, et l’environnement logiciel du Steam Deck, c’est un peu l’objectif de Valve pour son interface vouée à la réalité virtuelle. Attendue en 2020, la bêta de SteamVR 2.0 arrive donc avec en cette rentrée 2023, avec trois ans de retard, certes, mais aussi avec l’ambition de porter en VR le meilleur de Steam, tout en comblant des lacunes qui devenaient de plus en plus frustrantes.

Valve précise ainsi qu’avec cette mise à jour, « la plupart des fonctionnalités actuelles de Steam et du Steam Deck font désormais partie de SteamVR », rapporte RoadtoVR. Ce rattrapage concerne en premier lieu les conversations, les chats vocaux, ainsi que le Steam Store et la dernière version de la bibliothèque, qui arrivent donc sur SteamVR. Le site spécialisé souligne en outre que cette bêta ajoute aussi un clavier actualisé (comprenant des emojis), mais aussi de nouveaux thèmes et la prise en charge de langues supplémentaires.

Valve le promet, ce n’est qu’un début

« Ce n’est que le début du voyage de SteamVR 2.0, et nous aurons plus de choses à partager dans les semaines et les mois à venir, alors que nous recueillons des commentaires et travaillons sur ces nouvelles fonctionnalités », explique Valve. « Cette version bêta nous donnera l’occasion de régler les problèmes au fur et à mesure que de plus en plus de personnes l’essaieront. Comme pour toutes les bêtas, cela signifie que SteamVR 2.0 s’améliorera de plus en plus, à mesure que nous le préparerons pour son lancement public complet ».

Tout aussi intéressantes, ces améliorations de l’interface suggèrent également que Valve travaille toujours sur un casque VR autonome, note RoadtoVR. En clair, Valve pourrait avoir bien plus en tête que de simples nouveautés logicielles. Nous en apprendrons peut-être plus dans les prochains mois.

En attendant, si vous voulez installer la bêta de SteamVR 2.0 sur votre PC, voici la marche à suivre :

Ouvrez la bibliothèque Steam, faites un clic droit sur SteamVR, allez dans Propriétés > Bêta > Participation à la bêta

Réglez la participation à la version bêta sur « bêta – SteamVR Beta Update »

Une fois la fenêtre fermée, SteamVR commencera à se mettre à jour vers ladite bêta.