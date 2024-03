Steam : comment partager gratuitement vos jeux avec le nouveau mode Famille

Valve annonce l'arrivée des familles Steam, un nouveau système qui facilite grandement le partage de jeux auprès de vos proches. Voici comment il fonctionne et comment l'activer.

Valve va bientôt faciliter le partage de votre bibliothèque Steam avec les membres de votre famille en introduisant la fonctionnalité des familles Steam. Celle-ci vise à réunir le partage familial ainsi que le mode famille pour un fonctionnement qui rapproche la plateforme des services de streaming comme Netflix ou Spotify.

Le partage familial sur Steam, simplifié

Tout d’abord accessibles dans la version bêta du client Steam, les familles Steam pourront accueillir jusqu’à 5 personnes de votre foyer ou de votre entourage proche. Chaque membre aura sa photo de profil et ses paramètres, ainsi que sa bibliothèque.

Quand vous êtes membre d’une famille sur Steam, « vous avez automatiquement accès aux jeux que possèdent les membres de votre famille qui peuvent être partagés et vice versa ». Ces jeux seront désormais identifiés dans une nouvelle section intitulée « Bibliothèque familiale » et pourront être lancés à volonté.

Mieux encore, il est possible d’être plusieurs à jouer au même jeu au même moment (pour peu que vous en possédiez plusieurs copies) et chaque membre de la famille pourra conserver ses propres sauvegardes et succès sans empiéter sur la progression des autres. De plus, un membre de votre famille pourra jouer à l’un des jeux de votre biliothèque sans vous empêcher de jouer à autre chose au même moment. Il n’y a donc pas de limite à ce partage familial qui gagne grandement en simplicité.

À noter que même si une grande partie des jeux sont compatibles avec le partage familial, une poignée de titres ne seront pas concernés. Il s’agit notamment des jeux qui nécessitent un compte tiers ou le lancement d’un launcher externe. Chez nous, Red Read Redemption 2 ainsi que Assassin’s Creed Odyssey étaient exclus du partage familial par exemple.

Le contrôle parental s’améliore

Qui dit famille dit contrôle parental, qui propose désormais une suite d’outils pour surveiller l’activité de jeu des enfants, avec la possibilité d’appliquer des limites de temps.

Les parents pourront ainsi définir une liste de jeux autorisés, restreindre certaines parties de la plateforme Steam comme le magasin, définir des temps et créneaux de jeux pour les enfants ou encore approuver du temps de jeu supplémentaire.

Une nouvelle fonctionnalité bien pratique permet aux enfants de faire des demandes d’achats aux comptes adultes de la famille Steam, qui pourront les approuver et payer la facture pour ajouter le jeu dans leur bibliothèque.

Les familles Steam sont pour l’instant disponibles dans une version bêta spécifique accessible via le menu Paramètres > Interface > Participation à la bêta du client. Il suffit alors de choisir « Steam Families Beta ». Le menu « Famille » vous rédigera alors vers une page de Gestion de la famille avec toutes les fonctionnalités que nous venons de citer.