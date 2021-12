Vivo S12 et S12 Pro : deux nouveaux smartphones qui vous rappelleront un autre smartphone

Vivo vient d'officialiser deux nouveaux smartphones milieu de gamme, les S12 et S12 Pro. Le premier arbore un design que vous allez certainement reconnaître, le second semble inspirer d'un autre fabricant. Dans tous les cas, les fiches techniques sont intéressantes.

Ci-dessus et ci-dessous, il s’agit du Vivo S12. Le tout nouveau smartphone du fabricant Vivo. Vivo vient d’officialiser deux smartphones, ils étaient attendus. Il n’est pas exclu que ces produits sortent en France, intéressons-nous donc à leurs caractéristiques.

Du milieu de gamme

Ici, ce n’est pas du haut de gamme, pourtant ça reste intéressant. Les deux smartphones ont un écran Full HD en AMOLED à 90 Hz, mais le S12 utilise une dalle de 6,44 pouces tandis que le S12 Pro a une dalle de 6,56 pouces. Comme vous pouvez le voir plus bas, les deux smartphones ont pourtant un écran différent. Le S12 Pro utilise une dalle avec des bords incurvés, ce qui n’est pas le cas du S12. D’ailleurs, ce S12, avec ses arrêtes, vous fera sans doute penser davantage à un iPhone qu’à un Samsung. Le S12 Pro, pour le coup, est plus commun dans le monde Android.

Du côté des performances, dans le S12, nous trouvons le MediaTek Dimensity 1100, accompagné de 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage. Le S12 Pro est, quant à lui, équipé du MediaTek Dimensity 1200, une proposition un peu plus ambitieuse qui rivalise avec le Qualcomm Snapdragon 888.

À propos de la batterie, il y a une petite différence en faveur de la variante Pro, qui a une capacité de 4 300 mAh contre les 4 200 mAh du S12. Les deux ont une charge filaire rapide de 44 Watts.

Concernant la photographie, ils partagent le même capteur de 108 mégapixels avec un objectif grand-angle, la seconde caméra utilise un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels et on retrouve une troisième caméra macro de seulement 2 mégapixels. Ils ont tous les deux un ultra grand-angle de 8 mégapixels pour la caméra selfie, avec un capteur principal à haute résolution : 44 mégapixels sur le Vivo S12 et 50 sur la variante Pro.

Les deux smartphones sont équipés d’Android 11, et pour le moment, ils n’ont été annoncés que sur le marché chinois. Il faudra donc patienter et observer de près les annonces de Vivo ces prochaines semaines.

