Un Vivo X80 Lite fait son apparition et son lancement serait imminent

Vivo continue son petit bout de chemin. Après un Vivo X80 Pro que nous avions apprécié, la marque chinoise s’apprêterait à dévoiler un Vivo X80 Lite vendu aux alentours de 450 euros.

Le site allemand WinFuture, habitué des fuites sérieuses et fiables, révèle l’existence de l’appareil. On retrouve au dos l’identité de la marque avec ses aplats plutôt pop, soit orange assez flashy accompagné d’un bloc photo doré, soit noir avec un motif rappelant le tartan. On distingue également un élément un peu étrange sur un smartphone de milieu de gamme : la présence d’une encoche pour la caméra selfie, généralement réservée aux smartphones sous la barre des 400 euros (ou aux acheteurs de l’iPhone 14).

Un autofocus en selfie

Un élément peut peut-être expliquer la présence de ce notch. De plus en plus de constructeurs s’y essayent, le Vivo X80 Lite devrait suivre la tendance et proposer un autofocus sur la caméra selfie (ouverture f/2.0). On sait que Vivo est très intéressé par les technologies permettant de pousser la vidéo en façade, comme en témoigne les double LED des Vivo V21 et V23. Ce dernier affichait d’ailleurs fièrement une encoche façon iPhone.

Pour la partie photo à l’arrière, comptez sur un 64 mégapixels avec OIS et ouerture F1,79, un ultra grand angle avec capteur 8 mégapixels (F/2,2) et un objectif macro couplé à un capteur de 2 mégapixels. Rien que du très classique donc.

L’écran remplit les attentes du milieu de gamme avec une dalle Amoled de 6,44 pouces en Full HD+ et 90 Hz. Sous la dalle, on trouve un Dimensity 900 accompagné de 8 Go de RAM et 265 Go de stockage, ainsi qu’une batterie de 4500 mAh rechargeable en 44 W. Android 12 est fourni, ainsi qu’une connectivité complète 5G, double SIM, NFC, Bluetooth 5.2 et USB-C. Un emplacement pour carte microSD est de l’aventure.

