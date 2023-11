Cette montre connectée personnalisable s’inspirera des Pixel Watch

Vivo va lancer sa Vivo Watch 3 dans quelques jours. Le constructeur chinois semble s'être largement inspiré des montres de Google pour son design personnalisable.

On a l’habitude des montres connectées qui s’inspirent du format carré aux bordures arrondies des Apple Watch. Pour sa prochaine smartwatch, le constructeur chinois Vivo semble être allé chercher son inspiration ailleurs, du côté de Google.

Comme le rapporte le site GSM Arena, Vivo s’apprête en effet à dévoiler sa Vivo Watch 3 à l’occasion d’un événement organisé le 13 novembre en Chine, pour la sortie du futur Vivo X100. En amont de cette conférence, le fabricant a d’ores et déjà partagé, sur le réseau social Weibo, quatre illustrations permettant de mettre en avant le design et certaines caractéristiques de la montre.

On peut notamment y découvrir une large couronne rotative, positionné en haut à droite du boîtier, qui devrait permettre de naviguer dans l’interface. Cette couronne est accompagnée d’un bouton positionné un peu plus bas, ainsi que d’une perforation qui pourrait accueillir un microphone avec, de l’autre côté du boîtier, une fente pour le haut-parleur afin de passer des appels vocaux. La montre est également équipée d’un cardiofréquencemètre au dos avec quatre LED émissives et quatre capteurs de luminosité pour mesurer au mieux la fréquence cardiaque. On peut également noter la présence d’un écran rond avec un verre de protection légèrement incurvé, même si l’écran en lui-même reste plat.

Une montre qui peut être personnalisée grâce au bracelet

L’analogie avec la Pixel Watch et la Pixel Watch 2 ne s’arrête pas à la présence de cette dalle ronde ou de la couronne rotative, mais se prolonge sur le format de la montre en elle-même. En effet, les quatre visuels de la Vivo Watch 3 permettent de découvrir deux bracelets aux formats différents, un en silicone intégré directement au boîtier, un autre en cuir rattaché à des cornes. On peut également voir ce qui semble être le système d’attache, particulièrement souple et qui suggère que la montre en elle-même, comme la Pixel Watch, est complètement ronde, en forme de galet. Dès lors, tout comme les modèles de Google, la montre de Vivo devrait être largement personnalisable, simplement en ajoutant le format de bracelet que l’on souhaite.

On en saura plus sur la Vivo Watch 3 lors de son lancement officiel en Chine, le 13 novembre prochain. On ignore encore si la montre sera également lancée ultérieurement en France. En Chine, la montre devrait être équipée du système maison de Vivo, BlueOS.