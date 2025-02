Ce smartphone pourrait surpasser l’iPhone 16 Pro en qualité vidéo

Si vous cherchez l’un des meilleurs photophones de l’année, vous devriez peut-être attendre le prochain Vivo X200 Ultra. Ce smartphone haut de gamme, dont le lancement est prévu pour avril, promet de redéfinir les standards de l’imagerie mobile grâce à son système de caméra co-développé avec Zeiss.

Alors que le Vivo X200 Pro a déjà mis la barre très haut en matière de performances photo, le Vivo X200 Ultra ira encore plus loin avec un trio de capteurs impressionnants. Deux capteurs Sony LYT-818 de 50 mégapixels, d’une taille de 1/1,28 pouce, équiperont l’appareil photo principal et l’ultra grand-angle. La véritable star du système est cependant le capteur Samsung ISOCELL HP9 de 200 mégapixels, destiné au téléobjectif périscopique. Cette configuration promet une polyvalence et une qualité d’image inégalées, avec une particularité intrigante : l’appareil photo principal sera réglé par défaut sur une focale de 35 mm (zoom 1,5x), tandis que l’ultra grand-angle assumera le rôle de l’objectif standard à 23-24 mm.

L’ambition de Vivo ne s’arrête pas à la photographie. Selon des fuites récentes, le X200 Ultra viserait à surpasser l’iPhone 16 Pro Max en matière de qualité vidéo, une première pour un smartphone Android. Cette prouesse serait rendue possible grâce à un nouveau processeur d’image (ISP) développé en interne, potentiellement nommé Vivo V4 ou V5, ainsi qu’un coprocesseur dédié.

Une révolution dans la poche des créateurs

Au-delà des spécifications techniques impressionnantes, le Vivo X200 Ultra s’annonce comme un véritable outil créatif. L’intégration d’un bouton d’action personnalisable, similaire à celui de l’iPhone 15 Pro, devrait faciliter le déclenchement rapide de l’appareil photo ou l’accès à des fonctions spécifiques.

Le téléobjectif de 200 mégapixels, avec sa sensibilité à la lumière améliorée, promet des performances exceptionnelles en basse lumière et pour les prises de vue à longue distance. Vivo envisagerait également de proposer des accessoires externes, comme une poignée dédiée, pour transformer le X200 Ultra en véritable appareil photo professionnel portable. Le lancement approche, et les attentes sont déjà élevées pour ce qui pourrait être le smartphone photographique le plus avancé de 2025.