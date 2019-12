Après avoir lancé son V17 en Russie le mois dernier, le chinois Vivo annonce aujourd’hui une autre variante du V17 dédiée au marché indien. Cette mouture de l’appareil arbore d’un écran AMOLED poinçonné en haut à droite et quatre capteurs photo dorsaux disposés en « L ». Son prix, 22 990 roupies (soit 292 euros HT), le positionne solidement sur le milieu de gamme du constructeur.

S’il essaye petit à petit de se faire une place prépondérante en Europe, aux côtés de Huawei, Xiaomi ou encore Oppo (sa société sœur), le chinois Vivo avance aussi ses pions en Asie… et pas uniquement sur ses terres. Le mois dernier, le constructeur lançait en Russie un certain V17. L’appareil est aujourd’hui complété d’un autre modèle du même nom, mais réservé pour l’heure au marché indien. Cette variante se distingue notamment par un écran AMOLED poinçonné et un quadruple capteur photo en L. Avec cet appareil, Vivo souhaite mettre en avant la qualité visuelle de l’écran, sans négliger la partie photo.

Fiche technique équilibrée, portée par un superbe écran AMOLED

On hérite ainsi d’une dalle AMOLED de 6,44 pouces au ratio 20:9. Cette dernière couvre à 100% l’espace colorimétrique DCI-P3 selon Vivo. Sous le capot s’anime un SoC Snapdragon 675 épaulé de 8 Go de mémoire vive pour 128 Go d’espace de stockage. Côté photo, Vivo opte pour un capteur principal de 49 Mpx, complété de trois modules supplémentaires (un objectif grand-angle de 8 Mpx, un capteur macro de 2 Mpx et un capteur de profondeur de 2 Mpx dédié aux portraits). En façade, on retrouve par ailleurs un capteur selfie de 32 Mpx.

Cet ensemble est alimenté par une batterie copieuse de 4500 mAh supportant la recharge rapide 18 Watts du constructeur. L’écran de ce Vivo V17 abrite un capteur d’empreintes, note Android Central, et l’on peut compter sur une prise casque Jack 3,5 mm. Reste à savoir si la qualité audio de cette dernière suivra. L’appareil est enfin propulsé par Android 9.0 Pie, avec le concours de la surcouche FunTouch 9.2 concoctée par Vivo.

Le V17 est attendu en Inde ce 17 décembre, au tarif de 22 990 roupies, soit environ 292 euros hors-taxes. Décliné en coloris Glacier Ice White et Midnight Black, on ignore s’il sera commercialisé en Europe. En Inde, le mobile sera en tout cas disponible chez les principaux revendeurs en ligne, comme Amazon et Flipkart, ainsi que sur la boutique officielle de Vivo.