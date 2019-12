Vivo a dévoilé ce mardi son iQOO Neo 855 Racing Edition, un smartphone doté d’un Snapdragon 855+ pour moins de 400 euros, mais lancé uniquement en Chine pour le moment.

Décidément, les constructeur chinois de smartphones semblent apprécier l’analogie avec le sport automobile. Après les partenariats avec Porsche Design de Huawei et ceux avec McLaren de OnePlus, c’est au tour de Vivo de faire dans l’analogie avec les grosses cylindrées.

La marque chinoise a en effet dévoilé ce jeudi son nouveau smartphone haut de gamme, sobrement baptisé Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition. Cette fois, pas de partenariat avec un constructeur automobile, mais comme pour ses compatriotes, il s’agit bien d’une petite amélioration par rapport au dernier modèle de la gamme iQOO. Le Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition reprend en fait le même design que le iQOO Neo 855 classique, dévoilé durant l’été — et qui succédait déjà au même smartphone avec Snapdragon 845. Il apporte cependant un gain de performances au moyen de la puce dévoilé en cours d’année par Qualcomm, le Snapdragon 855+.

Trois appareils photo au dos et un écran OLED

Comme le rapporte GSM Arena, on y retrouve par ailleurs 8 ou 12 Go de mémoire RAM et 128 Go de stockage au format UFS 3.0. Pour rappel, le Vivo iQOO Neo 855 est équipé d’un écran OLED de 6,38 pouces avec une fine encoche sur la bordure supérieure. Il dispose également d’une batterie de 4500 mAh, et de trois appareils photo au dos : un principal de 12 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un module portrait de 2 mégapixels.

Le Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition n’est pour l’instant annoncé qu’en Chine où il sera commercialisé à partir 2600 yuans, soit 330 euros HT. Rappelons que Vivo n’est pas encore implanté sur le marché français, malgré des rumeurs insistantes depuis de longs mois.