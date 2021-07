Volkswagen ID.8 : que sait-on de ce futur concurrent de la Tesla Model X ?

Dans un document publié sur LinkedIn par Herbert Diess, le patron de Volkswagen, l’ID.8 a fait une apparition remarquée. Ce futur gros SUV électrique viendra notamment se frotter à la Tesla Model X.

Sur l’échiquier des véhicules électriques, Volkswagen veut occuper tous les segments du marché. Voici la volonté du patron du groupe allemand, en la personne d’Herbert Diess, qui a présenté la nouvelle stratégie de l’entreprise par le biais d’un long document publié sur LinkedIn.

Sur la page 10 de cette publication, une certaine ID.8 fait son apparition, complétée par un nom de véhicule actuel, l’Atlas. En clair, cette future branchée est directement associée à un segment, celui des gros SUV électriques, justement occupé par l’Atlas, fabriqué dans le Tennessee aux États-Unis.

Gros gabarit

De ce fait, il est possible de se faire une première idée des futures promesses du Volkswagen ID.8. Déjà, son gabarit devrait jouer dans la cour des grands si l’on se fie aux dimensions de l’Atlas (5037 x 1979 x 1768 mm). À n’en pas douter, l’ID.8 devrait venir se frotter à une certaine Tesla Model X (5052 x 1999 x 1684 mm).

Également commercialisé au Moyen-Orient, en Russie et en Chine sous le nom de Teramont, comme le rappelle Electrive, l’Atlas cible les familles avec pas moins de sept places. On peut donc s’attendre à ce que le futur ID.8 en propose tout autant. Encore une fois, cela le mettrait en concurrence avec le SUV de Tesla.

Pas (encore) de détails techniques

Plus gros véhicule produit sur la plateforme MQB de Volkswagen, l’ID.8 a encore beaucoup de secrets à révéler. Aucun détail technique ni de date de lancement n’ont été évoqués par la firme d’outre-Rhin. Ce qui est sûr, c’est qu’il viendra compléter un catalogue de plus en plus fourni en véhicules électriques.

Pour aller plus loin

Quelles voitures électriques neuves entre 45 000 et 60 000 euros ?

L’ID.3 s’est attaquée au format des citadines compactes, l’ID.4 à celui des SUV compacts, lorsque l’ID.6, uniquement disponible en Chine pour le moment, tente de tirer son épingle du jeu dans la cour des SUV familiaux.