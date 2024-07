Des vis manquantes et un « risque d’accident » : rappel pour ces voitures électriques de Volkswagen et Audi

Plusieurs voitures électriques de Volkswagen et Audi font l'objet de campagnes de rappel. Les Volkswagen ID.3, ID.4, ID.5 et ID.7 ainsi que l'Audi Q4 e-tron doivent repasser par l'atelier pour un problème au niveau du système de freinage, tandis que l'Audi e-tron GT présente des défauts au niveau de sa batterie.

Rares sont les voitures à échapper à la case « rappel » au cours de leurs vies. Si Stellantis est actuellement au centre de l’attention avec ses problèmes de moteurs essence et d’airbag, le groupe Volkswagen doit aussi faire face à plusieurs campagnes de rappel sur ses voitures électriques.

Les voitures électriques basées sur la plateforme MEB, à savoir les Volkswagen ID.3, ID.4, ID.5 et ID.7, mais aussi l’Audi Q4 e-tron doivent retourner à l’atelier pour un problème dans le système de freinage, sans compter l’Audi e-tron GT pour des modules de batterie défaillantes.

Des vis en moins, des anomalies dans la batterie

Ces deux campagnes de rappel sont remontées par le site officiel « Rappel Conso », qui utilise la base de données européenne « EU Safety Gate », recensant les produits défectueux (alimentaires, textiles, hygiène, et donc automobiles) commercialisés en Europe.

Le premier rappel concerne donc le système de freinage des Volkswagen et Audi basées sur la plateforme MEB, même si le Skoda Enyaq et le Volkswagen ID. Buzz semblent (pour le moment) y échapper.

Le motif, assez grossièrement traduit, est le suivant : « Le moteur de pompe de l’unité de commande de stabilisation électronique (ESP) peut manquer jusqu’aux trois vis. Cela peut conduire au détachement du moteur de la pompe et peut causer une panne de frein hydraulique, augmentant le risque d’accidents et de blessures ».

Quant à l’Audi e-tron GT, le motif n’a rien à voir, puisque le problème se situe au niveau de la batterie de traction. Ici aussi, le site nous détaille : « Certains modules de batterie peuvent présenter des anomalies dans leurs paramètres clés. Cela peut entraîner un défaut dans les modules affectés, entraînant un risque accru d’incendie ».

Un problème déjà rencontré sur le Porsche Taycan – une situation logique, puisque ces deux voitures électriques partagent la même plateforme.

Que faire ?

Nous avons contacté Audi et Volkswagen pour en savoir plus, notamment le nombre et le détail des voitures affectées ainsi que la marche à suivre, et nous mettrons à jour l’article dès que nous en saurons plus.

En attendant, le site Alerte Conso nous encourage à contacter son concessionnaire, sachant que les propriétaires de voitures touchées par un rappel sont en général informés directement par mail ou courrier postal.