Xiaomi Buds 3T Pro officialisés : de l’audio spatial comme chez Apple

Les Xiaomi Buds 3T Pro sont annoncés au prix de 199 dollars US. Ces écouteurs s'inspirent d'Apple pour proposer de l'audio spatial pour une meilleure immersion. Il est aussi question de réduction de bruit active et de codec LHDC.

En plus de dévoiler les prix en dollars des Xiaomi 12, 12 Pro et 12X, Xiaomi présente aussi de nouveaux écouteurs true wireless : les Buds 3T Pro. Il est intéressant de voir que ces derniers représentent une montée en gamme loin d’être anodine pour la marque chinoise puisqu’ils sont annoncés au prix conseillé de 199 dollars US (soit environ 180 euros HT).

Les Xiaomi Buds 3T Pro se targuent d’embarquer un transducteur dynamique avec un diaphragme composé d’une membrane suspendue à un anneau, au dos de laquelle est collée une bobine de cuivre cernée par un double aimant. Bref, la promesse est simple : un son puissant. Le tout est d’ailleurs soutenu par une partie logicielle que la marque assure avoir chouchoutée pour proposer le codec audio LHDC pour des morceaux en 24 bits/96 kHz et au faible taux de distorsion. Sur le papier, cela veut dire que la musique écoutée est restituée avec une très bonne fidélité.

ANC et audio spatial

On peut aussi compter sur une réduction de bruit active (ANC) sur ces Xiaomi Buds 3T Pro. À cela s’ajoute le format intra-auriculaire des écouteurs. Le constructeur parle ainsi d’une réduction « hybride » allant jusqu’à 40 dB. Trois niveaux d’intensité sont proposés pour l’ANC (Léger, Équilibré et Profond), mais vous pouvez aussi activer un mode Transparence pour rester à l’affût des bruits environnants et surtout des personnes susceptibles de vous adresser la parole.

Xiaomi parle notamment « d’audio ambiophonique ». Cela permet de « diffuser le son tout autour de vous et d’offrir une expérience d’écoute authentique ». En théorie, c’est donc la même chose que la fonction audio spatial qui existe sur les AirPods 3, AirPods Max et AirPods Pro d’Apple. Le son est donc censé vous entourer comme si vous étiez au milieu de l’orchestre lorsque vous écoutez de la musique. Les Buds 3T Pro se basent notamment sur le mouvement de votre tête pour renforcer cette immersion. On attendra le test pour avoir plus de détails à ce sujet et pour savoir si, comme souvent avec Xiaomi, ces fonctionnalités seront réservées au smartphone du constructeur ou disponible avec tous les téléphones.

6 heures d’autonomie sans la réduction de bruit active

Espérons que le résultat sera à la hauteur des promesses. Enfin, sachez que l’autonomie des Xiaomi Buds 3T Pro est annoncée à 6 heures sans ANC en utilisation seule. On monte à 24 heures grâce au boîtier qui peut d’ailleurs être rechargé sans fil. Les écouteurs résistent aussi à la transpiration et aux éclaboussures avec leur certification IP55.

Reste à savoir désormais quand ils sortiront en France et à quel prix exactement. On sait cependant qu’il existe deux coloris au choix : noir ou blanc.

