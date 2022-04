Xiaomi Buds 3T Pro : ces récents true wireless premium sont déjà à -50 %

Avec les Buds 3T Pro, Xiaomi veut s’imposer sur le segment premium des true wireless. Ces écouteurs s'inspirent d'Apple, mais avec un tarif plus contenu. Aujourd’hui, ils tombent même à 99,98 euros contre 199,99 euros à leur sortie.

Loin d’être les seules vedettes, les nouveaux smartphones de Xiaomi ont été présentés aux côtés de nouvelles montres connectées, mais aussi de nouveaux écouteurs sans fil. Et les Buds 3T Pro sont les premiers écouteurs de la marque à se placer sur le segment premium. Ils misent sur une bonne autonomie, la technologie de réduction de bruit, mais aussi sur l’audio spatial afin d’offrir une bonne expérience audio. En revanche si Xiaomi a tendance à casser les prix, ces true wireless frôlent les 200 euros. Une hausse de prix à prendre en considération, mais qui reste toujours plus abordable que la concurrence surtout que l’on trouve remisé à moins 50 %.

Les Xiaomi Buds 3T Pro en quelques mots

Quelques similitudes avec les AirPods Pro d’Apple

La présence de la réduction active de bruit

Une autonomie confortable

Avec un prix de lancement à 199,99 euros, les écouteurs Xiaomi Buds 3T Pro bénéficient de 50 % de réduction et passent à 99,98 euros seulement sur Amazon. Si vous préférez le coloris blanc, il est également en promotion.

Un design inspiré de la marque à la Pomme

Une gamme pro de true wireless a déjà existé chez Xiaomi, mais n’a pas été une réelle réussite. Le constructeur tient donc à faire mieux cette année en introduisant les Buds 3T Pro. Plus séduisants que leurs prédécesseurs, ces derniers reprennent le format tige rappelant énormément le design des AirPods Pro. La firme chinoise peut même se vanter de proposer le coloris noir qui manque au catalogue de la firme de Cupertino.

Les Xiaomi Buds 3T Pro sont des écouteurs particulièrement confortables dans les oreilles, qui se font très vite oublier avec seulement 4,9 grammes sur la balance. Avec leur format intra-auriculaires, les écouteurs de Xiaomi sont très agréables une fois dans le conduit auditif. Ils se feront vite oublier, et vous pourrez en profiter pendant de bonne heure. Le constructeur promet une durée d’utilisation de 6 heures sans la réduction de bruit activée. On monte à 24 heures grâce au boîtier qui peut d’ailleurs être rechargé sans fil. Les écouteurs résistent aussi à la transpiration et aux éclaboussures avec leur certification IP55.

Une expérience audio immersive

En plus d’offrir une bonne isolation passive, on retrouve une fonction de réduction active du bruit variable sur trois modes, ainsi qu’un mode transparence pour rester alerte en toute situation. Xiaomi précise que sa réduction de bruit hybride serait capable de réduire le bruit jusqu’à un volume de 40 dB. Cela permettrait ainsi de réduire les bruits de fond jusqu’à 99 %. Mais la véritable nouveauté mise en avant par le constructeur, c’est la fonction « audio ambiophonique » pour proposer un son immersif à 360 degrés. D’après la firme chinoise, les écouteurs sont capables de suivre les mouvements de votre tête et de restituer la musique en fonction de votre orientation. Une fonction comparable à celle proposée par Apple avec ses AirPods.

Ces fonctionnalités seraient toutefois réservées aux détenteurs de smartphone Xiaomi, reste à savoir si le constructeur les rendra accessibles à tous les utilisateurs. La partie audio n’est pas mise de côté puisqu’ils embarquent des transducteurs de 10 mm de diamètre. Ils sont par ailleurs compatibles avec les codecs AAC et SBC classiques, mais également avec la version 4.0 du côté LHDC. Si les Xiaomi Buds 3T Pro ne profitent ni du codec LDAC ni de l’aptX, ils supportent le codec LHDC — une alternative — afin que la musique écoutée soit restituée avec une très bonne fidélité.

