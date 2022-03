Les Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro sont en précommande, avec une montre connectée offerte

On les attendait et ils seront enfin bientôt disponibles en France. En effet, les précommandes pour les Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro, les nouveaux smartphones haut de gamme de la marque chinoise, sont dès aujourd'hui ouvertes, avec d'ailleurs un beau cadeau pour fêter le lancement.

C’était à la toute fin de l’année 2021 que Xiaomi a officialisé en Chine ses nouveaux smartphones premium : le 12 et le 12 Pro. La mention « Mi » n’est plus, mais il n’y a pas que ça qui change par rapport au Xiaomi Mi 11 de l’année dernière. Ils sont plus performants, évidemment, mais on sent vraiment la volonté du fabricant chinois de monter en gamme et de vouloir clairement se frotter aux Galaxy S22 de Samsung grâce un positionnement tarifaire similaire à la marque sud-coréenne.

Où précommander le Xiaomi 12 Pro ?

Le Xiaomi 12 Pro est disponible en version 12+256 Go à 1 099 euros chez la majorité des e-commerçants. Et si vous craquez avant le 28 mars prochain, vous aurez en cadeau la nouvelle montre connectée Xiaomi Watch S1 d’une valeur de 269 euros.



Où précommander le Xiaomi 12 ?

Le Xiaomi 12 est quant à lui disponible en version 8+256 Go à 899 euros chez les revendeurs. Et, comme précédemment, si vous craquez avant le 28 mars prochain, vous aurez également en cadeau la nouvelle montre connectée Xiaomi Watch S1 d’une valeur de 269 euros.



Tout savoir sur les Xiaomi 12 et 12 Pro

Si le design ne change pas fondamentalement par rapport à la génération précédente, le Xiaomi 12 opte pourtant pour un format bien plus compact qu’avant grâce à une largeur de 69,9 mm (contre 74,6 mm sur le Mi 11) et un écran AMOLED de 6,28 pouces affichant une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels (contre 6,8 pouces sur le Mi 11). Avec ça, la marque veut améliorer la prise en main de son smartphone premium, d’autant plus que le poids est aussi réduit de 16 grammes par rapport à l’ancien modèle. Sur le modèle Pro, les dimensions sont en revanche plus généreuses avec une diagonale de 6,73 pouces et une définition WQHD de 3 200 x 1 440 pixels. Les deux écrans proposent un taux de rafraichissement à 120 Hz et une protection Gorilla Glass Victus pour résister aux rayures et aux chutes.

Pour continuer sur les similarités entre les deux nouveaux smartphones haut de gamme de Xiaomi, on peut noter la présence de haut-parleurs stéréo signés Harman Kardon ou encore la compatibilité Dolby Vision/Atmos, mais surtout l’intégration du SoC le plus puissant de Qualcomm actuellement, le bien nommé Snapdragon 8 Gen 1. La seule différence c’est que l’un s’accompagne de 8 Go de RAM et l’autre de 12 Go de RAM. Cela devrait avoir une petite conséquence sur la rapidité d’exécution, mais dans tous les cas les deux téléphones sont très puissants avec la possibilité de faire tourner tous les jeux 3D que vous voulez et dans les conditions graphiques maximales, ainsi que d’apporter la compatibilité avec le réseau 5G. Ils sont livrés avec Android 12 en sortie de boîte.

C’est sur la partie photo que le Xiaomi 12 Pro se met réellement en avant par rapport au 12 classique. En effet, le modèle le plus haut de gamme embarque un capteur principal de 50 mégapixels et un téléobjectif x2 de 50 mégapixels tous deux très bons, ainsi qu’un ultra grand-angle de 50 mégapixels, exploitable malgré qu’il pèche un peu sur la colorimétrie. Sur le Xiaomi 12, c’est un peu plus classique avec capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 13 mégapixels et un télémacro de 5 mégapixels. La qualité devrait tout de même être au rendez-vous grâce au nouvel outil nommé CyberFocus, qui permettrait d’encore mieux gérer le focus automatique de l’appareil photo, notamment pour toujours repérer le visage et le corps du sujet. En ce qui concerne la caméra dédiées au selfies, elle est de 32 mégapixels dans les deux cas.

L’autonomie ne devrait enfin pas être très différente entre le Xiaomi 12 Pro avec une batterie de 4 600 mAh et le Xiaomi 12 avec une batterie de 4 500 mAh, mais la charge rapide, oui. Le premier propose un système de recharge allant jusqu’à 120 W pour récupérer les 100 % en seulement 18 minutes, selon la marque. Le deuxième n’est pas aussi impressionnant avec une charge rapide de 67 W, mais cela promet au minimum de récupérer la moitié de la batterie en moins de 30 minutes. La charge sans fil est évidemment de la partie sur ce segment tarifaire, avec une puissance de 50 W, ou 10 W en mode inversé.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Xiaomi 12 Pro.

Les autres smartphones Xiaomi

Xiaomi propose des smartphones correspondant à tous les budgets, donc si les nouvelles références premium du constructeur chinois ne vous satisfont pas, vous trouverez sûrement votre bonheur en fouinant dans le guide ci-dessous.

