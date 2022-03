Xiaomi Buds 3T Pro : les écouteurs avec réduction de bruit et suivi de la tête arrivent en France

Xiaomi a annoncé l'arrivée en France de ses Buds 3T Pro, ses nouveaux écouteurs sans fil haut de gamme avec réduction de bruit et suivi des mouvements de la tête.

Après le lancement mondial et alors que Xiaomi vient de présenter en France ses nouveaux Xiaomi 12, 12X et 12 Pro, le constructeur chinois en a profité pour officialiser la commercialisation, dans l’Hexagone, de ses nouveaux écouteurs sans fil, les Xiaomi Buds 3T Pro.

Déjà présentés en début de semaine, ces écouteurs s’annoncent comme les nouveaux écouteurs sans fil haut de gamme de Xiaomi et prennent la relève des Xiaomi Buds 3 Pro lancés l’été dernier. Pour ses nouveaux écouteurs, le constructeur a tout de même changé de design. Si on a toujours affaire ici à des écouteurs intra-auriculaires fournis avec quatre paires d’embouts en silicone, exit le format compact. Les Xiaomi Buds 3T Pro reprennent en effet un design plus proche de celui des AirPods ou de la plupart des écouteurs sans fil du marché, avec une tige se prolongeant en direction de la bouche pour mieux capter votre voix durant les appels vocaux.

En plus de l’isolation passive fournie par les embouts intra-auriculaires, les Xiaomi Buds 3T Pro embarquent une fonction de réduction active du bruit variable sur trois modes, ainsi qu’un mode sons ambiants pour rester alerte en toute situation. Xiaomi précise que sa réduction de bruit hybride — avec des micros à l’extérieur et à l’intérieur des écouteurs — serait capable de réduire le bruit jusqu’à un volume de 40 dB.

Un suivi des mouvements de la tête, comme les AirPods

La qualité audio des écouteurs n’a pas été oubliée pour autant puisqu’ils embarquent des transducteurs de 10 mm de diamètre. Ils sont par ailleurs compatibles avec les codecs AAC et SBC classiques, mais également avec la version 4.0 du côté LHDC. En revanche, les Xiaomi Buds 3T Pro ne profitent ni du codec LDAC ni de l’aptX. Surtout, la pièce de résistance de ses nouveaux écouteurs intra-auriculaire réside dans la fonction de suivi du mouvement mise en avant par Xiaomi. Selon le constructeur, les écouteurs sont capables de suivre les mouvements de votre tête et de restituer la musique en fonction de votre orientation. Une fonction analogue à celle proposée par Apple avec ses propres AirPods.

Comme pour la réduction de bruit, on ignore cependant si le suivi de la tête sera proposé uniquement lorsque les écouteurs sont associés à un smartphone Xiaomi ou si le constructeur chinois fera, pour une fois, fi de sa notion d’écosystème et permettra à tous les utilisateurs d’en profiter.

Notons enfin que les Xiaomi Buds 3T Pro sont annoncés avec une autonomie de six heures sans réduction de bruit, et jusqu’à 24 heures grâce au boîtier. Le boîtier est par ailleurs compatible avec la charge sans fil Qi par induction.

Prix et disponibilité des Xiaomi Buds 3T Pro

Les écouteurs Xiaomi Buds 3T Pro sont disponibles en noir et en blanc dès ce jeudi. Ils sont commercialisés en France au prix de 169,99 euros jusqu’au 21 mars. Passé cette date, leur prix montera à 199,99 euros.

