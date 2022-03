Xiaomi Buds 3T Pro : les nouveaux AirPods Pro de Xiaomi sont déjà en promotion

Les Buds 3T Pro sont les nouveaux écouteurs haut de gamme de Xiaomi. Ils proposent la réduction de bruit active et un suivi des mouvements de la tête, comme ceux d'Apple. Aujourd'hui, on les retrouve déjà 30 euros moins chers sur Amazon.

Xiaomi vient de présenter en France ses nouveaux Xiaomi 12, 12X et 12 Pro, le constructeur chinois en a profité pour officialiser ses nouveaux écouteurs sans fil, les Xiaomi Buds 3T Pro. Ils prennent la relève des Xiaomi Buds 3 Pro lancés l’été dernier, avec un tout autre design qui se rapproche des AirPods Pro d’Apple. D’ailleurs, ils ne font pas que ressembler aux écouteurs de la marque à la Pomme, et proposent une fonction similaire. Autrement, les Buds 3T Pro disposent de la réduction de bruit et devraient être une bonne alternative aux true wireless d’Apple. Ils sont d’ailleurs l’avantage d’être plus abordable, notamment grâce à cette réduction de 30 euros sur leur prix de lancement.

Ce qu’il faut retenir des Buds 3T Pro

Un design qui se rapproche des AirPods Pro

La réduction active de bruit est de la partie

Une fonction de suivi du mouvement

Sans oublier une autonomie de 6 heures (sans ANC)

Les nouveaux écouteurs sans fil Buds 3T Pro de Xiaomi sont déjà remisés à 15 %, et passe de 199,99 euros à 169 euros sur le site d’Amazon.

Si votre budget est plus limité, le constructeur chinois propose une alternative : les Xiaomi Buds 3 à 99 euros, au lieu de 129,99 euros.

Des écouteurs qui s’inspirent fortement d’Apple

Après avoir sorti cet été les Buds 3 Pro, Xiaomi revient en force quelques mois plus tard avec un tout nouveau modèle : les 3T Pro. Si les premiers ne nous ont pas totalement convaincus, les Xiaomi Buds 3T Pro se montrent plus séduisants. Rien qu’esthétiquement, ces derniers reprennent le format tige et se rapprochent fortement du design des AirPods Pro. Ils font même mieux, en proposant le coloris noir qui manque au catalogue de la firme de Cupertino. Pour en revenir aux écouteurs, ces derniers sont intra-auriculaires avec des embouts en silicone, dont le confort devrait être au rendez-vous, car chaque écouteur pèse 4,9 g seulement. Une fois dans le conduit auditif ils se feront vite oublier, et vous pourrez en profiter pendant de bonnes heures.

Même au niveau des fonctionnalités

L’isolation passive s’accompagne d’une fonction de réduction active du bruit variable sur trois modes, ainsi qu’un mode sons ambiant pour rester alerte en toute situation. Xiaomi précise que sa réduction de bruit hybride — avec des micros à l’extérieur et à l’intérieur des écouteurs — serait capable de réduire le bruit jusqu’à un volume de 40 dB. Cela permettrait ainsi de réduire les bruits de fond jusqu’à 99 %. Mais la véritable nouveauté mise en avant par le constructeur, c’est la fonction de suivi du mouvement. D’après la firme chinoise, les écouteurs sont capables de suivre les mouvements de votre tête et de restituer la musique en fonction de votre orientation. Une fonction comparable à celle proposée par Apple avec ses AirPods.

Pour le moment, nous ignorons encore si ces fonctions seront uniquement possibles avec un smartphone Xiaomi ou si le constructeur chinois les rendra accessibles à tous les utilisateurs. La partie audio n’est pas mise de côté puisqu’ils embarquent des transducteurs de 10 mm de diamètre. Ils sont par ailleurs compatibles avec les codecs AAC et SBC classiques, mais également avec la version 4.0 du côté LHDC. En revanche, les Xiaomi Buds 3T Pro ne profitent ni du codec LDAC ni de l’aptX. Quant à l’autonomie, le constructeur chinois promet une durée d’utilisation de 6 heures sans la réduction de bruit activée, et jusqu’à 24 heures grâce au boîtier. Le boîtier est par ailleurs compatible avec la charge sans fil Qi par induction.

