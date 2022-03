Xiaomi 12 Lite : ce que nous réserve cette version moins puissante qui arrive bientôt

Le Xiaomi 12 Lite devrait se situer entre le Xiaomi 12 et 12 Pro au niveau de sa taille, mais une classe en dessous côté puissance et configuration photo. Il devrait sortir en France. Voici tout ce qu'on sait à son propos.

Xiaomi ne perd pas de temps. La marque vient tout juste d’annoncer ses Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro en Europe et en France que des rumeurs d’un Xiaomi 12 Lite voient le jour. Elles proviennent du média spécialiste du géant chinois Xiaomiui.

Le téléphone devrait être « bientôt disponible », ses tests stables étant arrivés à leur terme. Il devrait prendre la place du Xiaomi 12X, une version déjà plus accessible du Xiaomi 12 qui n’est pas sortie par chez nous pour l’heure.

La fiche technique probable du Xiaomi 12 Lite

Si on ne se fie qu’à son look, selon de premiers rendus 3D de l’appareil, le Xiaomi 12 Lite devrait être assez semblable à ses grands frères. Il aurait toutefois une différence de taille importante, avec une diagonale de 6,55 pouces incurvée, à mi-chemin des 6,28 pouces du Xiaomi 12 et des 6,73 pouces du Xiaomi 12 Pro.

On comprend donc que le terme Lite, léger, impliquerait une version allégée des deux premiers téléphones en particulier sur la puissance de l’appareil, mais pas nécessairement sur le poids réel du téléphone, qui devrait logiquement être plus lourd que le Xiaomi 12.

Sa dalle Oled possèderait en outre une définition full HD+ et un taux de rafraichissement de 120 Hz, avec l’always on. Le capteur d’empreinte devrait se situer là encore sous l’écran.

C’est davantage donc sur le plan de la puissance que le Xiaomi 12 Lite pourrait céder un peu du terrain et ainsi abaisser son prix. En lieu et place du Snapdragon 8 Gen 1, il composerait avec un Snapdragon 778G+, une puce davantage taillée pour le milieu de gamme.

Côté configuration photo, le Xiaomi 12 Lite proposerait trois modules : un capteur principal de 64 mégapixels (Samsung ISOCELL GW3) ainsi qu’un capteur ultra grand-angle. En revanche, bye bye le téléobjectif, le 12 Lite intègrerait un module macro. Bonne nouvelle également, Android 12, sous la forme de MIUI 13 serait disponible dès la sortie de la boîte.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.