Xiaomi : ni une, ni deux, ni trois… mais quatre voitures électriques seraient au menu

On le sait, Xiaomi s'apprête à entrer de plain-pied sur le marché des véhicules électriques. On apprend cette semaine que la marque miserait sur pas moins de quatre modèles au total : deux milieu de gamme, deux haut de gamme.

Xiaomi travaillerait non pas sur une, ni deux voitures électriques… mais quatre. Cette nouvelle information fait suite à l’annonce d’un projet de construction d’usine qui permettrait au géant chinois, spécialisé jusqu’à présent dans les smartphones et les appareils électroniques, d’envahir le marché grâce à une production annuelle visant à terme les 300 000 voitures par an.

Sous l’égide de sa nouvelle filiale Xiaomi Automobile (ou Xiaomi EV), le groupe s’apprêterait donc à lancer deux véhicules électriques milieu de gamme, pour des prix attendus entre 21 400 et 28 500 euros ; et deux autres modèles positionnés sur le haut de gamme, pour des tarifs s’étirant cette fois entre 28 500 et 42 800 euros d’après les estimations rapportées par Electrive. On apprend par ailleurs que la marque serait prête à dévoiler un premier prototype durant le troisième trimestre 2022.

Un premier lancement en 2024, et une production copieuse dès le départ ?

Les deux gammes voulues par Xiaomi pour ses véhicules électriques se distingueraient notamment par leurs capacités en conduite autonome. Les modèles les plus abordables seraient ainsi dotés d’une conduite autonome de niveau 2+, tandis que les modèles plus premium passeraient sur un niveau 3.

Les informations relayées par Electrive font également mention d’une production lancée en 2024 pour un premier modèle. Des médias chinois laissaient du reste entendre, en septembre dernier, qu’un modèle supplémentaire serait lancé durant chacune des trois années suivantes. D’ici 2027, la gamme de Xiaomi serait donc complète si l’on en croit ces informations. Rappelons par ailleurs que la marque miserait sur une production en quantité généreuse dès le départ, avec une capacité de production initiale attendue à 150 000 unités par an.

Xiaomi semble quoi qu’il en soit se donner les moyens de ses ambitions sur le marché du véhicule électrique. L’année dernière, la marque avait notamment annoncé qu’elle prévoyait d’investir un total de 10 milliards de dollars (environ 8,5 milliards d’euros) sur ce secteur d’activité au cours des 10 prochaines années.

