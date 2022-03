Xiaomi : la marque va donner des centaines de smartphones à Emmaüs pour lutter contre l’exclusion numérique

La marque chinoise Xiaomi et Emmaüs Connect ont noué un partenariat pour l'année 2022. Xiaomi s'engage ainsi à donner des smartphones à l'association, afin d'améliorer l’accessibilité au numérique en France.

En France, l’illectronisme touche des millions de personnes. Selon le Baromètre du Numérique 2021, 35 % des Français sont en grande difficulté avec le numérique.

Emmaüs Connect est une branche du Mouvement Emmaüs qui s’engage aux côtés des personnes en difficulté sociale et numérique ou en situation d’illectronisme. Depuis presque dix ans, elle accompagne ainsi les personnes les plus isolées en leur offrant un accès à des moyens de connexion à internet, à du matériel reconditionné bon marché, mais aussi à un apprentissage gratuit des outils numériques.

Xiaomi et Emmaüs main dans la main pour l’accès au numérique

Pour fournir du matériel numérique et informatique (smartphone, ordinateur, tablettes…) à prix accessible, Emmaus Connect compte, entre autres, sur les dons. L’association privilégie aussi les partenariats avec les fabricants. En ce sens, elle avait déjà noué un partenariat avec Realme l’année dernière. En 2022, c’est ainsi au tour de Xiaomi de s’engager en faveur d’une plus grande accessibilité des outils numériques à tous, aux côtés d’Emmaüs Connect.

La marque a ainsi annoncé faire un don de plus 500 smartphones sur l’ensemble de l’année 2022. 100 appareils ont déjà été distribués au mois de mars.

Xiaomi France a choisi de se lier à l’association pour améliorer l’accessibilité au numérique dans le pays. Le partenariat est d’ailleurs en adéquation avec la politique RSE (Responsabilité sociale de l’entreprise) de Xiaomi, qui vise notamment à s’engager sur la protection de l’environnement ou encore à assurer la sécurité des données et l’accessibilité.

« Il est essentiel que les fabricants s’engagent en faveur de l’inclusion numérique. Ce don de Xiaomi est une première étape importante pour équiper massivement les plus isolés », explique Tom-Louis Teboul, le responsable du développement à Emmaüs Connect. Pierre-Alain Houard, directeur marketing de Xiaomi France, souligne de son côté que « cette opération a d’autant plus de sens dans un contexte pandémique qui accentue encore les inégalités et notamment au sein de la jeune génération ».

Auprès d’Emmaüs Connect, Xiaomi devient ainsi le plus important fabricant de smartphones donateur.

