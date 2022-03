MIUI 13.5 : la liste des smartphones compatibles et les premières fonctionnalités dévoilées

MIUI 13.5 arrive bientôt. On a désormais une idée un peu plus précise des appareils qui devraient en profiter et des premiers ajouts de la mise à jour.

Xiaomi prépare la deuxième grande itération de son interface MIUI 13, intitulée MIUI 13.5. Pour rappel, celle-ci devrait être réservée aux téléphones capables de passer à Android 12.

Quels smartphones pourront en profiter ?

Les Xiaomi 12, derniers nés du géant chinois, pourront bien sûr en profiter en premier. Suivront ensuite tous les appareils de la flotte Xiaomi capables de passer à Android 12.

Voici une liste élaborée par TechRushi.com des téléphones Xiaomi, Redmi et Poco qui devraient recevoir la mise à jour, ainsi qu’une partie de ceux qui s’arrêteront à MIUI 13.

Pour l’heure, Xiaomi n’a pas communiqué de date de sortie ni de liste officielle. On s’attend également à découvrir d’autres fonctionnalités à mesure que la sortie de MIUI 13.5 approche.

Un accent mis sur la navigation à une main

Le site XiaomiUI, spécialiste du constructeur chinois, a déjà pu mettre la main sur une version bêta de la nouvelle interface et on y découvre des nouveautés intéressantes.

Visuellement, MIUI 13.5 ne devrait pas chambouler ce que vous connaissez déjà sur MIUI 13. Le gros des efforts semble avoir été fait sur la capacité à utiliser l’interface à une main, à l’instar de ce que peut proposer One UI 4 par exemple.

En clair, la future interface du Xiaomi 12 Pro va permettre aux diverses fenêtres de l’interface de s’approcher du milieu de l’écran, comme vous pouvez en juger sur ces captures d’écran.

MIUI 13.5 donnerait plus de place à l’utilisation à une main // Source : XiaomiUI MIUI 13.5 donnerait plus de place à l’utilisation à une main // Source : XiaomiUI MIUI 13.5 donnerait plus de place à l’utilisation à une main // Source : XiaomiUI MIUI 13.5 donnerait plus de place à l’utilisation à une main // Source : XiaomiUI

L’interface de l’appareil photo devrait évoluer dans ce sens également, avec le déplacement des boutons Zoom vers le bas de l’écran.

D’une manière plus générale, l’interface de l’appareil photo change quelque peu. Les différents modes devraient par exemple être affichés avec une police plus petite.

Si les améliorations repérées par XiaomiUI relèvent surtout de l’esthétique, on peut aussi citer l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité, déjà présente chez d’autres constructeurs Android : la possibilité de partager la connexion internet de son téléphone via Ethernet.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.