MIUI 13.5 : la mise à jour arrive bientôt, mais pas pour tout le monde

Xiaomi ne devrait plus tarder à déployer MIUI 13.5, mais certains smartphones sous MIUI 13 ne pourront pas en profiter.

Si vous utilisez un smartphone Xiaomi, il y a fort à parier que vous soyez passé depuis quelque temps à MIUI 13 ou bien que vous attendiez la mise à jour avec une grande impatience. Pour rappel, la dernière version de l’interface de la marque chinoise fonctionne autant sur Android 11 qu’Android 12.

Comme pour MIUI 12, qui avait eu le droit à un MIUI 12.5, Xiaomi prépare une version un peu plus affinée appelée MIUI 13.5. Or, celle-ci devrait laisser tomber les téléphones sous Android 11, à en croire le site spécialisé XiaomiUI, pour se concentrer uniquement sur Android 12.

Les téléphones concernés

En clair, les téléphones qui ne peuvent plus profiter d’une mise à jour majeure d’Android vont devoir rester sur MIUI 12. XiaomiUI liste les téléphones concernés :

Rappelons que la plupart des constructeurs lient leur dernière version d’interface à l’OS de Google. Le fait que des téléphones sous Android 11 aient pu profiter de MIUI 13 peut déjà être considéré comme un bonus, ou un rallongement de la durée de vie logicielle de ces appareils.

XiaomiUI évoque une raison pour la fin de cette prise en charge : plus les mises à jour de MIUI avancent, plus l’interface deviendrait dépendante de la version d’Android actuelle. Si on suit cette logique, utiliser Android 11 devenait donc de plus en plus compliqué.

