Xiaomi 12 Ultra : voici l’aperçu le plus crédible de son design et de l’énorme bloc photo

OnLeaks partage des rendus en haute définition du Xiaomi 12 Ultra. Le leaker, réputé pour son très faible taux d'erreur, offre ainsi l'aperçu le plus crédible du futur smartphone et de son bloc photo massif.

Le Xiaomi 12 Ultra reste relativement mystérieux, mais il fait toujours régulièrement parler de lui alors qu’une présentation en Chine est pressentie pour le mois de juin. Jusqu’ici, quelques visuels ont émergé sur le web, mais il restait difficile de se faire une réelle idée du design du smartphone. Mais voilà qu’OnLeaks partage — en collaboration avec le site Zouton — des rendus en haute définition du téléphone.

L’énorme module photo du Xiaomi 12 Ultra

Certes, ces images doivent être considérées avec quelques pincettes, mais le leaker français est très réputé pour la fiabilité de ses rendus qu’il réalise en se basant sur ses sources dans l’industrie. OnLeaks se trompe très rarement. Ainsi, on peut considérer ces nouveaux visuels comme l’aperçu le plus crédible à l’heure actuelle du futur Xiaomi 12 Ultra.

L’occasion d’observer de plus près le bloc photo qui s’annonce gargantuesque. On aperçoit sur les images un très large module rectangulaire abritant a priori un total de 7 capteurs disposés en cercle. La caméra principale de 50 mégapixels serait accompagnée d’un ultra grand-angle et d’un téléobjectif périscopique de 48 mégapixels chacun. Zouton et OnLeaks ne savent pas encore à quoi servent les autres capteurs, mais on peut sans doute miser sur un ToF et d’autres composants du même acabit permettant au Xiaomi 12 Ultra de mieux appréhender la scène photographiée.

Hey #FutureSquad! Come take a look at the #Xiaomi12Ultra and its impressive rear camera system (360° video + gorgeous 5K renders + dimensions)! On behalf of @ZoutonUS 👉🏻https://t.co/3zQDJfSV4x pic.twitter.com/1b5S9SnNnT — Steve H.McFly (@OnLeaks) June 6, 2022

Les caractéristiques techniques attendues

En bonus, quelques informations techniques supposées sont distillées. Il est ainsi question d’un écran AMOLED incurvé d’environ 6,6 pouces. Frappée d’un poinçon centré (pour une caméra frontale de 20 mégapixels), la dalle profiterait d’une définition de 1440 x 3200 pixels en 20:9, d’un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz et d’une compatibilité HDR10+. Le smartphone aurait des dimensions de 161,9 x 74,3 x 9,5 mm « approximativement » pour un poids de 234 grammes. Comptez a priori 13,1 mm d’épaisseur en prenant en considération la protubérance du bloc photo.

Rendu du Xiaomi 12 Ultra // Source : OnLeaks et Zouton Rendu du Xiaomi 12 Ultra // Source : OnLeaks et Zouton

On s’attend aussi à découvrir un Snapdragon 8+ Gen 1 dans ce smartphone et une interface MIUI 13 basée sur Android 12. Ne reste plus qu’à patienter jusqu’à l’officialisation pour en apprendre davantage sur ce produit.

