Xiaomi Poco : une fuite prédit du très lourd

Le leaker Yogesh Brar a publié une liste de caractéristiques techniques qui appartiendrait au Redmi K50s Pro. Cette gamme est notamment connue sous le nom de Poco par chez nous. Autrement dit, un modèle encore plus puissant que le F4 GT pourrait débarquer.

Xiaomi va-t-il lancer un nouveau modèle Poco toujours plus performant ? En mai dernier déjà, le constructeur chinois frappait fort avec son Poco F4 GT, doté d’une puce Snapdragon 8 Gen 1. Ce téléphone mettait le paquet sur la puissance… souvent au détriment du reste, et à un tarif plus élitiste que d’habitude. Le rapport qualité-prix ne nous avait pas convaincus.

Il se pourrait que Xiaomi aille encore encore plus loin. En effet, le leaker Yogesh Brar a mis en ligne une fiche technique qui appartiendrait au Redmi K50s Pro. Pour rappel, les appareils « K » portent un nom différent en France… Poco en l’occurrence. Par exemple, le Poco F4 GT n’était autre que le Redmi K50 Gaming.

Du Snapdragon 8+ Gen 1 au menu ?

La dénomination « K50s Pro » laisse donc penser qu’un successeur encore plus abouti pourrait rejoindre l’offre. D’ailleurs, les caractéristiques techniques publiées font clairement penser à un appareil très haut de gamme. En témoignent la puce Snapdragon 8+ Gen 1, le capteur principal de 200 mégapixels ou encore la charge rapide de 120 W.

Redmi K50s Pro

(rumoured) – 6.67" OLED, 120Hz, HDR10+

– Snapdragon 8+ Gen 1 SoC

– Rear Cam: 200MP + 8MP (UW) + 2MP (Macro)

– Front Cam: 20MP

– 8/12GB RAM

– 128/256GB storage

– Android 12, MIUI 13

– 5,000mAh battery, 120W charging

– Dual speakers, in-display fingerprint — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) July 27, 2022

Attention tout de même : le leaker prend le soin d’ajouter la mention « rumeur ». Il est donc important de prendre des pincettes quant aux éléments avancés. Aussi, rien ne dit que ce Redmi K50s Pro sortira dans nos contrées après son lancement en Chine. Xiaomi pourrait tout à fait le limiter à son marché natal.

Pour aller plus loin

Xiaomi adopterait aussi le capteur photo de 200 Mpx de Samsung

Pour le reste, ce modèle pourrait opter pour un écran de 6,67 pouces, OLED et avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, le tout accompagné d’Android 12 (MIUI 13) avec une batterie de 5000 mAh. La caméra principale susmentionnée serait par ailleurs épaulée par un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et un macro de 2 mégapixels.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.