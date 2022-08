Xiaomi 12T et 12T Pro : les premiers indices sur leurs fiches techniques

Xiaomi serait prêt à renouveler son Xiaomi 12 lancé en début d'année avec des Xiaomi 12T et 12T Pro qui commencent à fuiter sur la toile pour nous montrer quelques-unes de leurs caractéristiques potentielles avant l'heure.

Xiaomi préparerait le successeur de son Xiaomi 12 lancé en mars dernier avec le Xiaomi 12T qui arriverait en deux versions. Parmi elles, une déclinaison Pro qui incorporerait une charge ultra rapide de 120 W.

Une version moins puissante du Xiaomi 12, mais avec un meilleur écran

Le site Xiaomiui aurait mis la main sur les caractéristiques techniques de l’appareil. Le Xiaomi 12T — nom de code « Plato » — et le Xiaomi 12T Pro — « diting » — auraient droit à une version améliorée du Dimensity 8100 de Mediatek qui porterait le suffixe « Ultra ». Il s’agirait d’une version surcadencée du SoC.

Le smartphone arborerait un écran Oled avec une définition de 1220 x 2712 pixels qui passerait le cap du Full HD+. Il intègrerait un lecteur d’empreintes sous l’écran et le smartphone serait disponible dans une configuration de base avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, pouvant aller jusqu’à 256 Go.

Une offre photo réarrangée

Pour ce qui est de la photo, le Xiaomi 12T aurait un triple module photo au dos avec comme capteur principal un Samsung ISOCELL HM6 de 108 Mpx couplé à un ultra grand-angle de 8 Mpx et un capteur macro de 2 Mpx. À l’avant, on s’attendrait à retrouver un capteur selfie Sony IMX 596 de 20 Mpx.

Niveau batterie, on aurait droit à une capacité de 5000 mAh avec charge rapide de 67 W pour le 12T contre du 120 W pour le 12T Pro. D’après la rumeur, le smartphone serait présenté durant le mois de septembre prochain. Toutes les informations évoquées en sont encore au stade de rumeurs et doivent donc être considérées avec des pincettes.

