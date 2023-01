Les meilleurs smartphones Xiaomi sont à prix mini pour les soldes

Xiaomi débute fort les soldes avec de grosses remises sur ses smartphones et tablettes les plus iconiques. Des références comme les Xiaomi 12, 12X, ou encore le Xiaomi 11T sont déjà à prix mini, avec des réductions pouvant atteindre 300 euros.

Durant les soldes, entre les démarques successives et les stocks qui se vident, il n’est pas toujours évident de savoir quand se lancer. Pourtant, certaines offres sortent du lot et il n’est pas nécessairement opportun d’attendre les derniers jours pour faire les meilleures affaires. Xiaomi en est un bel exemple.

Dès le coup d’envoi des soldes, la marque affiche de belles remises sur ses meilleurs smartphones, tablettes et PC portables de 2021 et 2022. Voici notre sélection des plus belles réductions actuellement proposées par Xiaomi :

Le Xiaomi 12 est à 599,90 euros

Lancé en 2022, le Xiaomi 12 est un incontournable de la marque chinoise. Alors que la plupart des smartphones récents semblent pensés uniquement pour les grandes mains, ce modèle se distingue par sa compacité. Doté d’un écran AMOLED FHD+ 120 Hz de 6,28 pouces, il ne fait pour autant aucun compromis sur la performance puisqu’il est propulsé par la puissante puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, elle-même renforcée par 8 Go de mémoire vive.

Le Xiaomi 12, c’est aussi un bon photophone, sachant qu’il est équipé du même capteur principal de 50 mégapixels que le modèle Pro. Le reste de la configuration photo est aussi très correcte avec un ultra grand-angle de 13 mégapixels et un objectif télémacro de 5 mégapixels. Les fonctionnalités avancées de traitement de l’image sont aussi au programme, comme le ProFocus ou encore les modes Nuit. Enfin, s’il affiche une autonomie d’une journée en utilisation normale, il bénéficie aussi de la charge rapide 67 W, pour une recharge complète en moins de 40 minutes.

Pour les soldes, le Xiaomi 12 avec 256 Go de stockage voit son prix chuter de 899,90 à 599,90 euros.

Le Xiaomi 12X est à 549,90 euros

Également dévoilé en 2022, le Xiaomi 12X est plus abordable que le Xiaomi 12, mais il partage tout de même avec lui un certain nombre de caractéristiques, dont l’écran, la configuration photo et l’autonomie.

Comme le Xiaomi 12, la variante 12X bénéficie d’une belle qualité d’affichage avec sa dalle AMOLED FHD+ 120 Hz de 6,28 pouces. Et à l’arrière, le smartphone comprend le même triple capteur de 50 + 13 + 5 mégapixels que le modèle de base.

Sachant que la batterie est également de 4500 mAh et supporte aussi la charge rapide 67 W, un seul compromis est à noter sur le Xiaomi 12X : la performance. Celle-ci est apportée par une puce Qualcomm Snapdragon 870, légèrement moins puissante que la 8 Gen 1, mais toujours épaulée par 8 Go de mémoire vive.

À l’occasion des soldes d’hiver, le Xiaomi 12X avec 256 Go devient encore plus abordable et profite d’une belle remise de 250 euros, ramenant son prix à 549,90 euros.

Le Xiaomi 11T est à 399,90 euros

Officialisé fin 2021, le Xiaomi 11T est encore aujourd’hui un modèle de référence au sein de la marque chinoise. Et pour cause, il présente un excellent rapport équipement-prix, à commencer par son bel écran AMOLED FHD+ 120 Hz de 6,67 pouces.

Également puissant, le Xiaomi 11T est alimenté par une puce MediaTek Dimensity 1200-Ultra, renforcée par 8 Go de mémoire vive. Sans surprise, la 5G est d’actualité sur ce smartphone haut de gamme, qui est en prime doté d’une énorme batterie de 5000 mAh supportant la charge rapide 67 W.

La partie photo est tout aussi impressionnante avec un capteur principal de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et une caméra télémacro de 5 mégapixels. Le tout est capable de filmer jusqu’en 4K à raison de 30 images par seconde. En plus, grâce à ses 256 Go de stockage de base, vous pourrez vous laisser aller sereinement à votre créativité.

Ce smartphone premium est actuellement disponible à seulement 489,90 euros au lieu de 599,90 euros, avec 90 euros de coupons offerts en complément.

La Redmi Pad avec 128 Go est à 249,90 euros

Dernière-née au sein de la marque Redmi, la Redmi Pad présente un excellent rapport qualité-prix, qui lui a valu d’obtenir la note de 7/10 lors de son test. Elle revêt un design sobre et moderne avec des bords plats et un module photo rappelant celui des derniers smartphones Redmi.

Plutôt pensée pour le multimédia et le web, la Redmi Pad embarque un large écran 90 Hz de 10,61 pouces, abritant dans un poinçon une caméra de 8 mégapixels pour les appels vidéo. Alimentée par un SoC MediaTek Helio G99 et par une large batterie de 8000 mAh, elle offre une belle autonomie de 21 heures en lecture vidéo et de 12 heures en gaming. D’ailleurs, sa dalle est certifiée TÜV Rheinland pour sa faible émission de lumière bleue et offre un grand confort oculaire lors des utilisations prolongées.

Durant les soldes, Xiaomi affiche sa Redmi Pad à 279,90 euros, avec en bonus un coupon de réduction supplémentaire de 30 euros, ce qui ramène son prix à 249,90 euros au lieu de 299,90 euros.

Le Xiaomi Book S de 12,4 pouces et son clavier sont à 649,90 euros

Le PC portable hybride Xiaomi Book S a fait son entrée courant 2022. Doté d’un écran LCD tactile WQHD+ (2 560 x 1 600 pixels) de 12,4 pouces, il est avant tout pensé pour la productivité et la mobilité, puisqu’il ne pèse que 720 grammes. Accompagné de son clavier détachable, et compatible avec le stylet Xiaomi Smart Pen, le Xiaomi Book S bascule facilement entre les modes tablettes et PC tout en profitant des fonctionnalités avancées de Windows 11.

Propulsé par un processeur à 8 cœurs, le Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2, couplé à 8 Go de mémoire vive, le Book S est aussi bien équipé sur le plan de la vidéo avec à l’avant une webcam de 1080p et à l’arrière une caméra de 13 mégapixels. Xiaomi a aussi prévu deux microphones dotés d’une technologie de suppression de l’écho et des bruits environnants. Le Xiaomi Book S rassemble donc l’essentiel pour les étudiants et les professionnels itinérants.

Pendant les soldes, le Xiaomi Book S et son clavier détachable sont au prix réduit de 649,90 euros au lieu de 849,90 euros.