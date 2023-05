Xiaomi dévoile les Poco F5 et Poco F5 Pro : deux fiches techniques très solides

Xiaomi n'a pas officialisé les Poco F5 et F5 Pro... mais les fiches produits sont déjà en ligne sur leur site officiel.

Xiaomi a encore frappé fort avec ses deux nouveaux smartphones milieu de gamme, les Poco F5 et Poco F5 Pro, qui combinent la recette qui a le succès de cette gamme jusqu’à maintenant. Vous la connaissez ? Performances élevées et fonctionnalités alléchantes pour un prix qui ne vous mettra pas sur la paille.

Deux smartphones relativement différents

Ces deux modèles n’étaient pas censés être dévoilés avant mardi. Cependant, Xiaomi a déjà listé les Poco F5 et Poco F5 Pro sur son site web aux Émirats arabes unis. Le Poco F5 se positionne comme une version globale du Redmi Note 12 Turbo, mais avec un peu moins de mémoire.

Le Poco F5 est l’un des premiers smartphones basés sur le Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2. Le Poco F5 Pro, quant à lui, est comme un grand frère qui veut toujours en faire plus et se démarque avec son processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 avec 12 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage en mémoire flash.

Les deux modèles sont équipés d’écrans AMOLED de 120 Hz (annoncés avec une luminosité à 1000 nits), de triples caméras, dont une caméra principale de 64 mégapixels, et de grosses batteries, 5 000 mAh tout de même, à charge rapide de 67 watts. Le Pro a également de la charge sans fil jusqu’à 30 watts.

Malheureusement, ces deux smartphones ne sont pas certifiés IP, ce qui signifie qu’ils ne sont pas étanches. Il faudra donc éviter de les emmener à la piscine, ou sous la douche. Par contre, vous bénéficierez d’un émetteur infrarouge, de Bluetooth 5.3, d’une puce NFC et du support Dolby Vision.

Les prix des Poco F5 et Poco F5 Pro n’ont pas encore été dévoilés. En revanche, on peut s’attendre à ce que Xiaomi nous fasse une surprise lors de l’événement de lancement du mardi 9 mai.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.