Xiaomi Mix Fold 3 : plus de zoom qu’il n’en faut et quelques autres nouveautés

Attendu dans les prochains mois, le nouveau Xiaomi Mix Fold 3 laisse entrevoir cette semaine quelques caractéristiques techniques. On apprend notamment que l'appareil serait équipé d'une partie photo atypique.

Xiaomi s’apprête à lancer un nouveau smartphone pliant : son Mix Fold 3, remplaçant de l’actuel Mix Fold 2. On apprend cette semaine de GizmoChina que l’appareil, évoqué par la rumeur depuis février et attendu dans les prochains mois, serait équipé d’une nouvelle partie photo et de quelques autres nouveautés intrigantes.

Ces informations nous viennent en premier lieu du leaker Digital Chat Station, qui voit régulièrement juste au sujet des téléphones chinois. L’intéressé a récemment partagé des informations relatives à un nouveau smartphone pliant anonyme. Les détails donnés par le leaker laissent toutefois entendre que cet appareil serait bien le Xiaomi Mix Fold 3, dont les spécifications ont été dévoilées ici et là par différentes sources, note GizmoChina. Ces précisions étant faites, voici à quoi nous devrions nous attendre.

Un flagship… à tout point de vue ?

On apprend tout d’abord que le smartphone serait équipé d’un processeur Snapdragon 8 Gen 2, couplé à de la mémoire vive en LPDDR5 et à du stockage UFS 4.0. L’appareil s’appuierait également sur une partie photo atypique regroupant quatre capteurs arrière… dont deux zooms optiques. D’après Digital Chat Station, le premier offrirait un grossissement x3.2 et serait surtout dédié aux portraits, tandis que le second montrait à un zoom x5 grâce à un design en périscope. Ce dernier serait pour sa part conçu pour les prises de vue à longue distance.

Le Mix Fold 3 adopterait par ailleurs un design « thin and light » et serait doté d’une caméra frontale en « goutte d’eau ». On y trouverait aussi une compatibilité avec la charge filaire 67 W, ainsi qu’avec la recharge par induction, cette fois en 50 W.

Selon d’autres sources, dont MIUI Code, cité par GizmoChina, le Xiaomi Mix Fold 3 répondrait en interne aux noms de code « Babylon » ou « L18 » et aurait été frappé de la référence « 2308CPXD0C ». Xiaomi préparerait un lancement quelque part en août, sans plus de précisions à ce stade. On sait par ailleurs de précédentes fuites que l’engin serait équipé d’un écran principal de 8,02 pouces et d’une dalle arrière de 6,5 pouces. Ces deux écrans seraient dotés d’une définition Full HD+ et pourraient monter à une fréquence de 120 Hz, lit-on en outre.

Reste maintenant à savoir si ce Xiaomi Mix Fold 3 arrivera jusqu’en France… ou s’il restera une exclusivité chinoise. Réponse attendue dans les prochaines semaines à la faveur d’une officialisation qui ne devrait logiquement plus tarder.

