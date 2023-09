Prise en main du Xiaomi 13T Pro : l’entrée de gamme du haut de gamme façon Xiaomi

Xiaomi vient d'officialiser le Xiaomi 13T Pro. Nous avons pu le prendre en main avant sa sortie. Voici nos premières impressions.

Nous avons pu prendre en main en avant-première le Xiaomi 13T Pro. Situé aux portes du haut de gamme en démarrant à 800 euros, il monte dans sa configuration la plus chère à 1000 euros en 1 To. Que vaut le petit frère du Xiaomi 13 Ultra ?

Prise en main sans fioritures

Le Xiaomi 13T Pro fait dans l’efficace, sans fioritures. Il fait tout bien, mais n’excelle en aucun point. Cela peut être vu comme une force ou une faiblesse selon vos préférences. Au dos, on trouve un bloc photo assez massif et assez passe-partout, un quasi carré agrémenté d’une fine ligne pour séparer, en haut, le grand angle, en bas l’ultra grand angle. Si l’on descend d’un étage pour s’intéresser au revêtement au dos du téléphone, on tombe sur un véritable miroir. Une idée à double tranchant puisque cela a un certain style, mais le revêtement est un véritable aimant à traces de doigts.

Le niveau général des finitions est acceptable, rien qui vous fera tomber de votre chaise, mais rien qui vous fera pousser un sifflet d’appréciation. Les tranches plates aident à la préhension, qui est d’ailleurs plutôt bonne, le smartphone n’est ni trop épais ni trop lourd. Vers l’avant, les tranches rejoignent l’écran avec un angle droit lissé. Pour l’arrière, le dos est légèrement bombé pour rejoindre les tranches. C’est plutôt bien fait. Les boutons sont tout petits. Celui du volume vers le haut est peut-être un poil éloigné du centre, mais ça reste vivable.

Pour la face avant, signalons des bordures assez présentes avec un menton, certes petit, mais bien réel. Pour le reste, rien à dire de spécial : une dalle plate se présente à vous, percée en son milieu en haut d’un poinçon assez discret. Rien de folichon une fois encore, mais ça fait le travail. Notons la présence bienvenue d’une certification IP 68.

Écran et performances

À première vue, son écran Oled de 6,67 pouces en 20:9 semble plutôt qualitatif. Il affiche une définition de 2712 x 1220, soit un peu plus que du Full HD et est dotée d’une densité de pixels de 480 ppp. Le taux de rafraichissement monte à 144 Hz.

Au niveau performances, il s’appuie sur un Dimensity 9200+ (3,35 GHz), une puce résolument haut de gamme. Elle est accompagnée de 12 à 16 Go de RAM et de 256 à 1 To de stockage. Avec une telle puce, il est bien entendu possible de lancer n’importe quel jeu 3D disponible sur smartphone et de mettre les détails au maximum ou presque. C’est le cas sur Genshin Impact par exemple, sur lequel nous avons pu jouer en détails élevés et 60 FPS avec une fluidité parfaite.

Sur la configuration photo, si le Xiaomi 13T Pro intègre un téléobjectif, celui-ci nous a paru bien étrange à manier puisque le smartphone semble ne s’en servir véritablement qu’en mode portrait. Affaire à suivre dans notre test.

Ajoutons que le Xiaomi 13T Pro, avec son petit frère le Xiaomi 13T, sera le premier smartphone Xiaomi à proposer quatre années de mise à jour majeure et cinq ans de patch de sécurité. Une véritable mise à jour qui fait plaisir et qui les place au même niveau qu’un Samsung. En revanche, attention, le Xiaomi 13T Pro démarrant sous Android 13 juste avant le passage à Android 14, cela revient presque à proposer trois ans de mises à jour majeures en réalité.