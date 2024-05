Si Apple avait conçu une poussette, voici à quoi elle ressemblerait

Vous ne vous attendiez certainement pas à voir Xiaomi et Apple s'associer pour créer une poussette connectée ! Et, pourtant, c'est bel et bien le cas.

Xiaomi a commercialisé une poussette connectée équipée d’une puce Apple. La poussette en question est équipée d’une puce Apple U1, qui utilise des signaux radio ultra-large bande (UWB) pour communiquer à courte portée. Grâce à cette technologie, la poussette peut être géolocalisée et suivie à l’aide de l’application Apple Find My. Mais ce n’est pas tout : cette poussette est également très compacte et légère, ce qui la rend extrêmement pratique pour les parents en déplacement.

Une poussette connectée avec une puce Apple : comment ça marche ?

La puce Apple U1 utilise des signaux radio ultra-large bande (UWB), plus efficaces que le Bluetooth et le Wi-Fi pour communiquer à courte portée. Grâce à cette technologie, la poussette peut être géolocalisée et suivie à l’aide de l’application Apple Find My. Vous pourrez donc savoir où se trouve votre poussette à tout moment, et être alerté en cas de perte ou de vol.

Mais ce n’est pas tout : la poussette de Xiaomi est également très compacte et légère. Une fois pliée, ses dimensions restent à 63 x 58 x 38 cm et elle prend moins de place qu’une valise à main, ce qui la rend extrêmement pratique en avion. Elle ne pèse que 6,8 kg, ce qui la rend facile à transporter et à manœuvrer.

Enfin, il est important de savoir que la poussette est constituée d’un alliage d’aluminium à haute résistance dans le cadre, les pièces chargées de supporter le poids sont en acier de construction au carbone de haute qualité et les roues de quatre pouces sont fabriqués en polyuréthane, ils ont un rembourrage individuel, ils tournent à 360º et ont même un verrou pour que le chariot ne bouge pas si nous le souhaitons. Autant dire que cette poussette est conçue pour durer et résister aux utilisations les plus intensives.

Alors, certes, il est possible d’acheter un AirTag et de le coller à sa poussette pour la géolocaliser. Mais la poussette de Xiaomi offre bien plus que cela : elle est compacte, légère, fabriquée à partir de matériaux de haute qualité, et équipée d’une puce Apple U1 pour une géolocalisation précise et fiable. Elle est uniquement vendue en Chine, pour 2099 yuans, soit 280 euros environ. Ce n’est pas donné.

