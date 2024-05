Minecraft fête ses 15 ans : pourquoi c’est le bon moment de l’acheter (ou le racheter)

À l'occasion des 15 ans de Minecraft, Microsoft lance une opération commerciale sur pratiquement toutes les plateformes sur lesquelles le jeu est distribué. Si vous aviez en tête de l'acheter et que vous attendiez le bon moment... eh bien vous y êtes.

En mai 2009, Mojang, un studio scandinave alors indépendant et globalement inconnu au bataillon, lançait un titre qui allait très vite bouleverser le marché du jeu vidéo : Minecraft. Rachetés par Microsoft en 2014 pour 2,5 milliards de dollars, le studio et sa licence phare ont connu depuis un succès titanesque.

Pour fêter les 15 ans du lancement initial de Minecraft, Microsoft nous propose cette semaine une vague de promotions majeure sur la quasi-totalité des plateformes sur lesquelles le titre est distribué. L’occasion ou jamais de s’emparer de Minecraft sur une plateforme de plus, ou tout simplement de (re)découvrir un jeu au concept proprement indémodable.

Microsoft célèbre les 15 ans de Minecraft

Parmi les plateformes concernées par ces promotions (jusqu’à -50 % dans la plupart des cas), citons en vrac Windows, Xbox, PlayStation, mais aussi la Nintendo Switch, ou encore Steam. Bien entendu, Android et iOS sont aussi concernés, au même titre que Linux. En France, il est ainsi possible d’acheter Minecraft à 14,99 euros au lieu de 29,99 euros sur le Nintendo eShop, à 1,99 euro seulement sur l’Apple App Store, à 9,49 euros au lieu de 18,99 euros sur le PlayStation Store, ou encore à 9,99 euros au lieu de 19,99 euros sur le Microsoft Store, pour ne citer que ces quelques exemples.

Notons en parallèle que Mojang a lancé une page dédiée à l’anniversaire de sa licence. Cette dernière regroupe des informations sur l’histoire de Minecraft, un accès à Minecraft Classic jouable directement dans le navigateur, et permet en prime de récupérer des contenus bonus (skins, fonds d’écrans…). On vous recommande d’y faire un tour ne serait-ce que pour jouer quelques minutes à Minecraft Classic, qui vous ramènera instantanément aux premières heures du jeu en 2009… avec ses 32 blocs seulement pour les constructions, ses bugs originels et son interface rugueuse à souhait. Nostalgie garantie.