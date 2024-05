Cet énorme blockbuster débarque aujourd’hui en exclusivité sur Disney+ : son catalogue devient maintenant incontournable

Dans la bataille qui oppose les services de SVoD, Disney+ possède désormais un atout qui change tout... l’arrivée d’Avatar : la Voie de l’Eau. Il est disponible depuis ce vendredi 17 mai.

Avec des franchises aussi emblématiques et légendaires que Star Wars, Marvel, Disney (évidemment) ou encore Pixar dans son giron, Disney+ se positionne aujourd’hui comme LA plateforme de SVoD pour les amateurs de pop culture. Si ces grands noms constituent à n’en pas douter un excellent point d’entrée pour de nombreux spectateurs, il ne faut toutefois pas résumer le catalogue de la plateforme à eux seuls.

Car Disney+, c’est avant tout un catalogue de films, séries et documentaires particulièrement varié et qui s’enrichit en permanence grâce à des productions originales et des exclusivités bien senties. Il suffit d’ailleurs de jeter un œil au programme des semaines et mois à venir pour s’en convaincre. Après avoir accueilli la toute nouvelle saison de Doctor Who, Disney+ s’apprête à frapper un grand coup avec l’arrivée en exclusivité du second volet de la saga Avatar : la Voie de l’Eau, dès aujourd’hui.

Avatar : la Voie de l’Eau disponible en exclusivité le 17 mai

Treize ans, c’est le temps qu’il aura fallu à James Cameron pour donner une suite à Avatar, l’un des films les plus ambitieux de sa carrière et sans doute le projet qu’il considère désormais comme son grand œuvre. Sous-titré « La Voie de l’Eau », ce second épisode se déroule quelques années après les évènements du premier volet.

Jake Sully a pleinement embrassé sa condition de Na’vi et vit avec sa famille sur Pandora. Une vie paisible, en communion avec la nature et exempte de conflits… du moins, jusqu’à ce que les humains reviennent sur Pandora pour en faire leur nouvelle demeure. Le point de départ d’un nouveau conflit, d’un exode pour Jake et les siens et l’occasion pour le spectateur d’en découvrir plus sur le monde et l’histoire de Pandora.

Sorti en 2022, Avatar : la Voie de l’Eau est ce que l’on pourrait considérer comme un « gros » film. 192 minutes au compteur (quasi trois heures donc), troisième plus gros succès de tous les temps (avec la bagatelle de 2,320 milliards de dollars de recette), il est aussi considéré comme l’un des 10 meilleurs films de 2022. Il se démarque aussi par la qualité de ses effets visuels (récompensés par un Oscar en 2023) qui montrent une Pandora et des Na’vi plus vrais que nature. Une réussite sur tous les plans désormais disponible en exclusivité sur Disney+.

Doctor Who, Les Kardashian, Les Banshees d’Inisherin : on regarde quoi d’autre en mai sur Disney+ ?

Si Avatar : la Voie de l’Eau est une exclusivité de poids et un sans doute l’une des sorties les plus attendues du mois, il ne s’agit pas du seul contenu intéressant à débarquer sur Disney+ en ce mois de mai. La plateforme a déjà accueilli et devrait accueillir une ribambelle de films, séries et documentaires riches et variés, capables de ravir les spectateurs les plus exigeants comme ceux qui souhaitent simplement passer un bon moment, sans se prendre la tête.

En plus d’Avatar : la Voie de l’Eau, vous pourrez notamment découvrir :

Doctor Who (disponible depuis le 11 mai) : la nouvelle saison/reboot de Doctor Who avec Ncuti Gatwa est d’ores et déjà disponible avec deux épisodes sur les huit prévus. Un reboot lancé avec brio grâce aux épisodes spéciaux diffusés en fin d’année dernière, et qui s’annonce sous les meilleurs auspices ;

la nouvelle saison/reboot de Doctor Who avec Ncuti Gatwa est d’ores et déjà disponible avec deux épisodes sur les huit prévus. Un reboot lancé avec brio grâce aux épisodes spéciaux diffusés en fin d’année dernière, et qui s’annonce sous les meilleurs auspices ; Les Kardashian le 23 mai : la cinquième saison des Kardashian arrive sur Disney+ et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il va se passer des choses. Les sœurs les plus célèbres de la téléréalité continuent de dévoiler leur vie privée, tour à tour palpitante et émouvante, pour le bonheur des aficionados (et un plaisir coupable pour leurs détracteurs) ;

la cinquième saison des Kardashian arrive sur Disney+ et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il va se passer des choses. Les sœurs les plus célèbres de la téléréalité continuent de dévoiler leur vie privée, tour à tour palpitante et émouvante, pour le bonheur des aficionados (et un plaisir coupable pour leurs détracteurs) ; Les Banshees d’Inisherin le 31 mai : sorti en 2022, salué par la critique et récompensé à la Mostra de Venise, le nouveau film de Martin McDonagh (Bons baisers de Bruges) est une véritable curiosité. Un objet cinématographique qui ne laisse pas indifférent, à découvrir sans tarder.

Et il ne s’agit là que d’une fraction des nouveautés proposées ce mois, qui comporte aussi l’arrivée de Bohemian Rhapsody, de Shardlake : Détective de l’Ombre ou encore des documentaires sur Jim Hensons ou le Prince Charles.

Un catalogue riche et varié à découvrir à partir de 5,99 euros par mois

Le programme de ce mois de mai vous a mis l’eau à la bouche ? Eh bien, il ne s’agit là que d’une fraction de ce que Disney+ a à proposer. La plateforme de streaming possède plus d’un titre alléchant dans son escarcelle et la saison 2024/2025 risque d’être particulièrement intéressante. Entre The Acolyte, Agatha ou encore Dardevil Born Again, les amateurs de grosses séries vont avoir de quoi faire.

