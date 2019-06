Xiaomi continue la communication autour de son Mi 9T, la version internationale du Redmi K20. C’est sur les réseaux sociaux que la firme chinoise vient de publier une vidéo du smartphone se faisant démonter, montrant son intérieur.

Le Xiaomi Mi 9T est l’un des smartphones qui fait le plus parler de lui en ce moment. Déclinaison internationale du Redmi K20, on l’a grandement apprécié durant notre test grâce à son design, son autonomie ou encore ses performances.

Aujourd’hui, la firme chinoise a décidé d’en dévoiler les entrailles. Sur Twitter, la marque a posté une vidéo montrant les différents composants à l’intérieur du smartphone. Une sorte de tutoriel rapide sur « Comment démonter son Xiaomi Mi 9T ? » qui nous permet d’en apprendre plus sur celui qui se qualifie comme un « flagship killer ».

Si le design extérieur est original, l’intérieur reste somme toute assez classique. Faire des folies quant à l’agencement des composants d’un smartphone reste risqué et il faut éviter des erreurs comme Samsung a pu le faire avec son Galaxy Note 7.

Can you guess how the #Mi9T ‘s pop-up camera really works? 🔁 if you’re correct. #PopUpInStyle pic.twitter.com/sjVPdE6AND

— Xiaomi #PopUpInStyle (@Xiaomi) June 17, 2019