Une affiche du prochain smartphone de Xiaomi montre ce à quoi pourrait ressembler le premier de la gamme CC. Au premier regard, il rappelle à la fois le Huawei Mate 20 Pro et l’Asus Zenfone 6.

Si Xiaomi pourrait bien mettre un terme à deux de ses gammes existantes, une nouvelle est en train de voir le jour avec Xiaomi CC. Celle-ci devrait suivre les tendances du marché pour s’adresser essentiellement à un public jeune.

Et s’il y a bien un point qui importe pour les jeunes aujourd’hui, c’est la qualité des selfies. Quoi de mieux alors que de proposer pour ces égoportraits une qualité identique à celle de l’appareil photo principal ?

Entre Mate 20 Pro et Zenfone 6

Une affiche marketing supposée du smartphone a été publiée sur Weibo, le site de microblogging chinois, montrant un appareil aux reflets perlés. Mais le plus marquant est bien évidemment son appareil photo.

On retrouve un agencement en carré de trois objectifs couplés à un flash, rappelant bien évidemment l’excellent module du Huawei Mate 20 Pro. Mais contrairement au smartphone de Huawei, ce module n’est pas fixé au milieu de la coque, mais monté sur un petit battant rotatif, comme celui que l’on retrouve sur l’Asus Zenfone 6.

Rappelons par ailleurs que ce smartphone devrait être conçu en partenariat avec Meitu, spécialiste du mode « beauté ». Une bonne dose d’intelligence artificielle devrait être intégrée logiciellement pour agrémenter les selfies des utilisateurs de ce smartphone.

Borderless et zoom en vue

Bien que cette affiche ne montre que la face arrière du téléphone, cela laisse présager de l’autre côté un écran borderless qui ne s’embêtera pas d’une encoche pour y loger l’appareil photo de façade, rendu inutile par ce mécanisme de balancier.

Avec trois optiques différentes, on peut également espérer que ce Xiaomi CC embarque des focales marquées, avec notamment un zoom et un ultra grand-angle. À voir si Xiaomi se contentera d’un traditionnel zoom x2 ou x3, ou si le constructeur tentera de rivaliser avec les plus puissants du marché comme le P30 Pro ou l’Oppo Reno 10X Zoom.