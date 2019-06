Le premier smartphone de la gamme Xiaomi CC verra le jour le 2 juillet prochain. Celui-ci s’appellera sans doute Xiaomi CC9.

Tout récemment, le patron de Xiaomi a expliqué qu’une nouvelle gamme de smartphones allait voir le jour et que la partie photo de cette famille de produits était développée en partenariat avec Meitu, filiale controversée de Xiaomi.

Cette nouvelle gamme de produits a été baptisée CC et le premier smartphone de cette lignée verra le jour le 2 juillet prochain si l’on en croit une affiche promotionnelle publiée par la marque sur Weibo. L’annonce aura lieu à 19 heures en Chine, soit à 13 heures en France métropolitaine.

Ce fameux smartphone s’appellerait Xiaomi CC9. De récentes rumeurs laissaient entendre que ce dernier aurait droit à un appareil photo rotatif inspiré de l’Asus Zenfone 6. Ici, il y aurait toutefois 3 capteurs. Il est cependant impossible de confirmer cette information à l’heure actuelle.

Ce Xiaomi CC9 serait accompagné d’un second modèle, plus modeste : le Xiaomi CC9e. Mais là non plus, nous ne disposons pas d’assez de preuves pour en être vraiment certains.

Pour rappel, le sigle CC signifie avant tout « Colorful & Creative », mais d’autres images promotionnelles mettent en avant davantage de slogans.