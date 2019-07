Xiaomi voudrait à son tour sortir un smartphone doté d’un puissant zoom périscopique x10. C’est en tout cas ce que l’on peut déduire en voyant un brevet de la marque validé en Chine.

Après le Huawei P30 Pro et l’Oppo Reno 10X Zoom, on peut comprendre que plusieurs constructeurs souhaitent eux aussi sortir un smartphone doté d’un puissant zoom. Ce serait notamment le cas de Xiaomi.

Dans un brevet validé le 2 juillet dernier par L’Administration nationale de la propriété intellectuelle en Chine — et déniché par le site russe Xiaomishka –, Xiaomi décrit un appareil photo doté d’au moins une lentille périscopique. Celle-ci est donc placée à la perpendiculaire et grâce à un système de réfraction de la lumière, permet un grossissement de l’image tandis que le module photo ne devient pas beaucoup plus épais.

C’est grâce à de tels systèmes que Huawei et Oppo peuvent atteindre des focales respectives de 125 mm et 135 mm. Au vu de ce document, on peut donc penser que Xiaomi veut également proposer un smartphone doté d’un zoom hybride x10, ou dans ces eaux-là. Peut-être pour le Xiaomi Mi Mix 4 ?