Xiaomi vient d’officialiser la venue en France d’un nouvel appareil Android One : le Xiaomi Mi A3. Ce dernier se base sur le Mi CC9e présenté récemment en Chine : voici notre première prise en main.

Le label Android One est l’un des plus recherchés par les puristes d’Android. Et pour cause : il promet une expérience pure, proche de celle imaginée par Google, ainsi que des mises à jour rapides.

L’un des constructeurs les plus en vogue de ce label n’est autre que Xiaomi, qui a signé avec sa gamme Mi A les plus populaires des smartphones One. Il enchaîne donc cette année avec un Xiaomi Mi A3 fraîchement dévoilé, que nous avons pu prendre en main.

Dos chatoyant et gros menton

Pas de véritable surprise pour ceux ayant suivi l’actualité : il s’agit en vérité de la version internationale du Xiaomi Mi CC9e dévoilé en Chine récemment. Nous retrouvons donc son lecteur d’empreintes digitales placé sous l’écran, tout autant que son dos chatoyant avec un petit effet iridescent du plus bel effet.

En façade toutefois, la formule est un peu plus scolaire. À l’encoche en forme de goutte d’eau du front, assez petite au demeurant, s’allie un menton tout de même assez épais et des bordures générales marquées. Ceci étant, nous sommes loin d’être choqués, le smartphone étant vendu à bas prix.

On retiendra surtout un format peu imposant et une prise en main facile, qui est d’ailleurs aidée par un poids plutôt minime. Le Xiaomi Mi A3 est efficace, et c’est bien tout ce qu’on lui demande. Pour l’originalité, on comptera sur ses coloris bleus et blancs.

L’argument Android One

Pour ce qui est de la fiche technique, on peut naturellement compter sur le pedigree Xiaomi : avec son Snapdragon 665 et ses 4 Go de RAM, le smartphone ne devrait pas décevoir en termes de performance sur cette gamme de prix, voire se placer parmi les meilleurs.

C’est sur son écran qu’une petite déception pourrait s’installer. Si le Xiaomi Mi A3 embrasse l’AMOLED, ce qui est un très bon point, il ne supporte qu’une définition en 720p. Le but ? Offrir la meilleure autonomie possible, en couple avec sa batterie de 4 030 mAh. Il faudra le tester longuement pour déterminer s’il s’agit d’un choix pertinent.

Par contre, impossible alors que nous flottons sur la Seine de ne pas remarquer le manque de luminosité de l’écran. Là encore, sur ce tarif, nous y sommes habitués, mais espérons tout de même que ce ne sera pas trop frustrant à l’usage.

Le fait est qu’Android One reste un argument majeur. L’expérience Android pure est bien là, et on nous promet que le Xiaomi Mi A3 sera parmi les premiers à profiter d’Android 10 Q à sa sortie. Comme toujours, cette promesse et cette simplicité vont sûrement attirer bien des technophiles.

Prix et date de sortie

Pour rappel, le Xiaomi Mi A3 sera disponible en deux configurations, à 64 et 128 Go, et en trois coloris, gris sombre, blanc et bleu. Le smartphone sera disponible en France dès le 25 juillet pour 249 et 279 euros.

À ce titre, il se place une nouvelle fois comme un excellent rapport qualité/prix. Mais cette année, plus d’éléments sont véritablement à tester que sur les précédentes générations de la gamme : nous vous en proposerons rapidement le test complet.

Galerie photo