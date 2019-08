Xiaomi a déposé un brevet pour un smartphone qui se rechargerait grâce à la lumière du soleil.

Quelle sera la prochaine innovation qui marquera le marché des smartphones ? Difficile à savoir, mais en attendant, il vaut mieux déposer des brevets et tenter de se protéger devant toute éventualité.

C’est la stratégie adoptée par des marques comme Xiaomi qui déposent de nombreux brevets tous les jours, avec parfois des design assez intéressants. Le dernier en date a été repéré par LetsGoDigital et décrit un smartphone capable d’être chargé à l’énergie solaire.

Un dos photovoltaïque

Quoi de plus naturel que de pouvoir utiliser l’énergie du soleil pour recharger un peu la batterie de notre smartphone ? On se souvient tous des calculatrices suivant le même principe.

Le brevet déposé par Xiaomi montre un smartphone complètement borderless, dont le dos serait recouvert par une surface photovoltaïque. Le brevet ne décrit pas plus l’éventuel appareil qui pourrait en bénéficier, car ce n’est pas son but (un brevet décrit uniquement la technologie illustrée).

Il faut d’ailleurs rappelé qu’un brevet ne se traduit pas forcément pas un produit, mais qu’il s’agit simplement d’une idée imaginée par les ingénieurs de la marque.

Une fausse bonne idée ?

On peut se demander ce que donnerait l’intégration d’un tel dos sur un smartphone. Malheureusement, vu la faible surface d’exposition, le taux de charge serait sans doute minimal. Il faudrait également penser à poser son smartphone avec les dos apparents pour le recharger.

Il y a un peu plus d’un an, un accessoiriste russe s’y était essayé en proposant une coque pour iPhone X du plus bel effet et recouvert d’un panneau solaire. Le prix était dissuasif : 4 500 dollars.